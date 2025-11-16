Karina Milei, presente en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis
Como si nada pasara en el país, la hermana del presidente asistió a "Futttura", el mega festival que está haciendo la artista y sorprendió a todos.
Tini Stoessel volvió a los escenarios con un mega festival: "Futttura". En esta oportunidad, la artista decidió sorprender a sus fanáticos con una propuesta innovadora y presentó un show increíble en Tecnópolis, que cuenta con diferentes actividades para hacer desde temprano y hasta un museo propio.
La cantante anunció nueve funciones, de las cuales agotó todas y este fin de semana será la despedida de Buenos Aires, para comenzar una extensa gira por diferentes partes del país. Durante esta serie de presentaciones, al show de Tini fueron diferentes famosos, ya que nadie quería perderse este espectáculo nunca antes visto.
Sin embargo, en la función de este sábado, todos se sorprendieron al ver a Karina Milei entre el público. La hermana del presidente parece que también quería ser parte de la experiencia Futttura, por lo que asistió al evento. Como era de esperarse, la funcionaria estuvo en un sector especial, rodeada de poca gente.
Al ser reconocida, comenzó a saludar, muy sonriente, a todos los que le gritaban. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, por lo que los usuarios no dudaron en dejar todo tipo de comentarios al respecto.
El emotivo mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras su encuentro en Tecnópolis: "Hay momentos que..."
Tini Stoessel vivió una de las noches más especiales de su carrera al recibir sobre el escenario a Chris Martin, el líder de Coldplay, durante uno de los shows de su festival llamado "Futttura" en Tecnópolis.
La inesperada aparición del músico británico conmovió al público y dejó a la artista completamente emocionada. Un día más tarde, Tini recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones y describir lo que, según sus propias palabras, fue “un antes y un después” en su vida.
En una publicación cargada de sentimiento, la cantante abrió su corazón y reveló cuánto significó para ella ese encuentro. “Chris y su música significan mucho para mí”, escribió la novia de Rodrigo de Paul, dejando entrever la profunda conexión emocional que la une al artista y el impacto personal que tuvo el momento.
Tini también aprovechó para recordar cómo comenzó su vínculo con el líder de Coldplay, explicando que su llegada se dio en un punto crucial de su camino. “La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor”, confesó, despertando una ola de mensajes de apoyo y ternura por parte de sus fanáticos.
Más allá del encuentro artístico, la artista destacó la calidad humana de Martin. “Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso y generoso”, expresó con admiración. Sus palabras dejaron en claro que no se trató simplemente de una colaboración musical, sino de una vivencia que la marcó profundamente.
Conmovida por lo vivido, la cantante reflexionó sobre la energía y la inspiración que transmite el músico británico. “Llevás una sabiduría y una energía que inspiran profundamente. Gracias a Dios por estar en mi vida”, escribió, en un mensaje donde combinó agradecimiento y admiración genuina.
Finalmente, Tini cerró su dedicatoria con una frase que sintetiza el valor de aquel instante compartido: “Gracias por ser inspiración, por tu arte y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después, y este fue uno de ellos”. Un testimonio que demuestra que, para la artista argentina, esa noche quedará grabada para siempre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario