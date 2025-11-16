Karina Milei, presente en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

La inesperada aparición del músico británico conmovió al público y dejó a la artista completamente emocionada. Un día más tarde, Tini recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones y describir lo que, según sus propias palabras, fue “un antes y un después” en su vida.

En una publicación cargada de sentimiento, la cantante abrió su corazón y reveló cuánto significó para ella ese encuentro. “Chris y su música significan mucho para mí”, escribió la novia de Rodrigo de Paul, dejando entrever la profunda conexión emocional que la une al artista y el impacto personal que tuvo el momento.

Tini también aprovechó para recordar cómo comenzó su vínculo con el líder de Coldplay, explicando que su llegada se dio en un punto crucial de su camino. “La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor”, confesó, despertando una ola de mensajes de apoyo y ternura por parte de sus fanáticos.

Más allá del encuentro artístico, la artista destacó la calidad humana de Martin. “Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso y generoso”, expresó con admiración. Sus palabras dejaron en claro que no se trató simplemente de una colaboración musical, sino de una vivencia que la marcó profundamente.

Conmovida por lo vivido, la cantante reflexionó sobre la energía y la inspiración que transmite el músico británico. “Llevás una sabiduría y una energía que inspiran profundamente. Gracias a Dios por estar en mi vida”, escribió, en un mensaje donde combinó agradecimiento y admiración genuina.

Finalmente, Tini cerró su dedicatoria con una frase que sintetiza el valor de aquel instante compartido: “Gracias por ser inspiración, por tu arte y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después, y este fue uno de ellos”. Un testimonio que demuestra que, para la artista argentina, esa noche quedará grabada para siempre.