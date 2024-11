Ke Personajes enloqueció al público de Ecuador en el inicio de su gira latinoamericana

Ke Personajes comenzó en Ecuador su tan esperada gira por Latinoamérica y cautivó al público con dos noches increíbles. Además fueron confirmados en el popular Festival TECATE PAL’ NORTE 2025 de México, compartiendo cartel con Justin Timberlake, Green Day, Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Garbage, Fall Out Boy, Caifanes, The Black Keys, Alex Lora y El Tri, entre muchos otros artistas de renombres que serán parte de la segunda fecha, el 5 de abril.