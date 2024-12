Keila sufrió un ataque de pánico en Gran Hermano

keila

A pesar de los intentos, Keila continuaba visiblemente afectada. “No sé qué me pasó, no podía respirar. Esto nunca me había dado así”, expresó mientras Delfina, otra participante, trataba de consolarla: “Es todo muy intenso”, comentó. Sin embargo, Keila no lograba sobreponerse y respondió: “Pero llevo apenas cuatro días acá, bolu”. Delfina intentó tranquilizarla: “Son tus sentimientos, no importa cuánto tiempo lleves acá”.

El episodio tuvo su origen en un comentario hiriente de Renato, otro de los concursantes. Con intención de lastimarla, le dijo: “Preocupate por no estar en placa, porque es una semana más sin tu abuela, que la dejaste sola”. Estas palabras afectaron profundamente a Keila, quien explicó más tarde: “Vine sola para no angustiar a nadie. Me agarró un ataque de ansiedad”.

Los primeros días en Gran Hermano suelen ser emocionalmente desafiantes, ya que los participantes enfrentan la convivencia con desconocidos y el aislamiento del exterior. Este tipo de episodios no son inusuales en el programa, aunque el de Keila destacó por la intensidad con que se presentó y la empatía inmediata que generó en sus compañeros.