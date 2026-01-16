Se separaron Griselda Siciliani y Luciano Castro tras el escándalo por infidelidades del actor
Desde "A la tarde" (América TV) aseguraron la ruptura entre los actores, luego de que el ex de Sabrina Rojas quedara en el ojo de la tormenta.
Luego de una semana de intensas polémicas y rumores de infidelidad, Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron separarse, según lo informado en "A la tarde" (América TV). La actriz habría sido quien puso punto final a la relación tras los recientes testimonios públicos de otras mujeres y, Castro, no tuvo más opción que aceptar.
Actualmente, se encuentran distanciados físicamente, dado que él está en Mar del Plata y ella en Buenos Aires, tomándose un tiempo para procesar la ruptura, la cual fue calificada como "oficial" por fuentes cercanas a la pareja. Sin embargo, no es seguro que se trata de algo definitivo.
Cómo comenzó el amor entre Griselda Siciliani y Luciano Castro
Su historia comenzó hace casi dos décadas. En 2007, mientras ella trabajaba en Patito Feo y él en Lalola, tuvieron un romance breve que mantuvieron en secreto durante años. Griselda lo recordó tiempo después como "una cosita" de jóvenes, antes de su relación con Adrián Suar.
Tras la separación de Castro y Flor Vigna, los actores volvieron a verse en el verano de 2024 en Mar del Plata. Sin embargo, el "flechazo" definitivo ocurrió en abril de 2024 durante el cumpleaños de su amiga en común, Carla Peterson. Confirmaron oficialmente su noviazgo en mayo de ese mismo año.
La fama de "infiel" de Luciano Castro y sus antecedentes
A lo largo de su carrera, Luciano Castro ha estado envuelto en diversas polémicas relacionadas con la fidelidad en sus vínculos:
-
Sabrina Rojas: Estuvieron juntos más de una década y tienen dos hijos. Recientemente, Rojas declaró que Siciliani habría "buscado" a Castro incluso cuando ella estaba embarazada, sugiriendo que el actor no siempre fue prolijo. Además, Sabrina confesó haberle "pagado con la misma moneda" ante sus sospechas.
-
Flor Vigna: La cantante afirmó tras su ruptura que Castro le fue infiel con Siciliani. Expresó que "sin ese cuerno" no se habría animado a separarse y que se sintió "manipulada".
Finalmente, la crisis actual con Siciliani estalló por la filtración de audios y mensajes del actor seduciendo a una joven danesa (Sarah Borrell) y a otras figuras como Tamara Bella, mientras ya estaba de novio con Siciliani.
El propio Castro ha hecho autocrítica pública en programas de televisión, admitiendo que se siente "patético" y reconociendo que tiene una tendencia "autodestructiva" que termina dañando sus relaciones y destruyendo la confianza de sus parejas.
