Se separaron Griselda Siciliani y Luciano Castro tras el escándalo por infidelidades del actor

Sabrina Rojas: Estuvieron juntos más de una década y tienen dos hijos. Recientemente, Rojas declaró que Siciliani habría "buscado" a Castro incluso cuando ella estaba embarazada, sugiriendo que el actor no siempre fue prolijo. Además, Sabrina confesó haberle "pagado con la misma moneda" ante sus sospechas.

luciano castro sabrina rojas

Flor Vigna: La cantante afirmó tras su ruptura que Castro le fue infiel con Siciliani. Expresó que "sin ese cuerno" no se habría animado a separarse y que se sintió "manipulada".

flor vigna luciano castro

Finalmente, la crisis actual con Siciliani estalló por la filtración de audios y mensajes del actor seduciendo a una joven danesa (Sarah Borrell) y a otras figuras como Tamara Bella, mientras ya estaba de novio con Siciliani.

El propio Castro ha hecho autocrítica pública en programas de televisión, admitiendo que se siente "patético" y reconociendo que tiene una tendencia "autodestructiva" que termina dañando sus relaciones y destruyendo la confianza de sus parejas.