Sofía Calzetti rompió el silencio sobre su separación del Kun Agüero

"Está todo bien. Es lo máximo Sergio, muy simpático. Ustedes saben cómo es", convino la influencer en declaraciones al programa "Socios del Espectáculo".

En junio de este año Agüero borró sus fotos con Calzetti de su perfil de Instagram y hasta dejó de seguir a la influencer.

Este martes, en Twitter, aprovechó para contestarle a un seguidor que le preguntó por una posible boda.

tuit kun

"Jeee no , estoy más solo que nunca así que x ahora nada (sic)", dijo Agüero, mientras se escuchaban las palabras de Calzetti: "Estoy muy bien, no me gusta hablar. Me apoyo en mi familia y mis amigas".