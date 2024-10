Kylie Minogue vuelve a la Argentina: cuándo y cómo comprar entradas

Según un comunicado oficial, el show de Kylie será una celebración de su carrera, "un recorrido por sus múltiples etapas y reinvenciones, que la han mantenido como una figura relevante y contemporánea a lo largo de los años, siempre conectada con sus raíces musicales y el pasado colectivo".

Aunque Kylie inició su carrera musical a fines de los 80 con su álbum homónimo Kylie (1988), fue en los 2000 cuando alcanzó verdadera fama global gracias al éxito de su sencillo "Spinning Around" y su álbum Light Years, que marcó su incursión en el dance pop. Su siguiente disco, Fever (2001), consolidó su estatus como una artista sofisticada en la escena del dance y la música electrónica, con himnos como "Can’t Get You Out of My Head", "Love at First Sight" y "In Your Eyes".

Embed - Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head (Official Video)