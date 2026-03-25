Google abrió la inscripción para su Programa de Pasantías 2026 en Argentina: quiénes pueden anotarse
Hasta el próximo 6 de abril, estudiantes universitarios de Argentina podrán postularse para la nueva edición del programa de negocios de Google en Buenos Aires.
La reconocida empresa tecnológica Google anunció oficialmente la apertura de la nueva convocatoria para su esperado Programa de Pasantías de Negocios 2026. Esta importante iniciativa está dirigida a estudiantes de todas las carreras de universidades de la Argentina que tengan previsto graduarse entre los meses de mayo y julio de 2027.
Requisitos y modalidad de trabajo en Google
Según detalló la compañía en su comunicado, la pasantía tendrá una duración total de ocho meses, extendiéndose desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027. La modalidad de trabajo será de carácter híbrido, exigiéndoles a los jóvenes seleccionados cumplir con tres días de presencialidad por semana en las oficinas que la firma posee en la Ciudad de Buenos Aires.
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Entre los requisitos excluyentes para poder aplicar a las vacantes, los candidatos deberán demostrar un excelente dominio del idioma español y un nivel avanzado de inglés. Esta condición es fundamental ya que el rol implicará interactuar de manera fluida y constante con diferentes clientes y partes interesadas de toda la región.
¿Cómo postularse al Programa de Pasantías?
Los estudiantes que cumplan con el perfil requerido y deseen participar de esta experiencia de inmersión corporativa tienen tiempo de registrarse hasta el 6 de abril a través del portal oficial de Google Careers. En esta instancia inicial, el equipo de reclutamiento evaluará detalladamente cada currículum y las preferencias de los postulantes para lograr asignarlos al equipo de trabajo más adecuado.
El programa está diseñado estratégicamente para que los universitarios vivan una experiencia formativa real con grandes oportunidades de aprendizaje. A lo largo de los ocho meses, participarán en entrenamientos prácticos, colaborarán con equipos multidisciplinarios y formarán parte de proyectos de alto impacto que les permitirán construir una valiosa red de contactos. Una vez cerrada la etapa de inscripción, los aspirantes recibirán las indicaciones con los próximos pasos del proceso a través de su correo electrónico.
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