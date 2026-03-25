Google abrió la inscripción para su Programa de Pasantías 2026 en Argentina: quiénes pueden anotarse

El programa está diseñado estratégicamente para que los universitarios vivan una experiencia formativa real con grandes oportunidades de aprendizaje. A lo largo de los ocho meses, participarán en entrenamientos prácticos, colaborarán con equipos multidisciplinarios y formarán parte de proyectos de alto impacto que les permitirán construir una valiosa red de contactos. Una vez cerrada la etapa de inscripción, los aspirantes recibirán las indicaciones con los próximos pasos del proceso a través de su correo electrónico.