Insólito: Argentina votó en contra de declarar como delito la esclavitud de africanos en la ONU

canciller pablo quirno 2 Canciller Pablo Quirno

Por qué Argentina rechazó la resolución

Aunque la Cancillería argentina no siempre emite comunicados detallados sobre cada voto, esta postura se alinea con la nueva doctrina de política exterior del gobierno de Javier Milei. Esta gestión ha decidido votar de forma sistemática en contra de resoluciones que contengan agendas de "justicia social", "reparaciones históricas" o términos vinculados al "neocolonialismo", por considerarlos parte de una agenda colectivista o contraria a su visión de libertad individual.