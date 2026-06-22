Qué dijo Ariel Rodríguez tras su exabrupto en el corte de TyC Sports

A través de un video grabado desde los pasillos del estadio, el presentador detalló que todo se originó por una conversación estrictamente privada. "Me dicen que al aire sale la frase 'mundial de mierda' con Joaquín, hablando de la interna. Esta es una interna que tenemos todos los días, no es lo que pienso, no lo dije al aire", aseguró de forma contundente para calmar las aguas.