Quién será el eliminado de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Por otro lado, quienes lograron evitar la placa esta semana fueron Nerea “Nenu” López, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia, quienes continuarán dentro de la casa al menos una semana más.

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Con el resultado todavía abierto y la votación del público como factor determinante, la gala de este lunes puede convertirse en un punto de quiebre para Gran Hermano. La salida de uno de los jugadores no solo definirá la competencia, sino que también podría modificar alianzas, estrategias y conflictos dentro del reality.