Quién será el eliminado de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Cinco participantes quedaron en placa y en redes ya anticipan una posible definición entre dos jugadoras.
Gran Hermano se prepara para una nueva noche clave. Este lunes se llevará adelante la vigésima eliminación de la edición Generación Dorada y el público volverá a tener la decisión en sus manos para definir quién abandona la casa y modificar el juego.
La última placa de nominados quedó conformada por Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham. Entre ellos estará el próximo eliminado, en una gala que promete modificar el escenario interno del juego.
Quién será el eliminado de Gran Hermano, según las encuestas
Mientras los participantes esperan el veredicto del público, en redes sociales comenzaron a circular diferentes sondeos que intentan anticipar el resultado. El voto negativo continúa vigente y los seguidores del reality ya comenzaron a posicionarse sobre quién debería abandonar la competencia.
Una de las encuestas que más repercusión tuvo fue la publicada por “Fefe” Bongiorno, que decidió enfocarse en las dos participantes que aparecen como las principales candidatas para una posible definición directa: Titi y Sol.
En ese sondeo, Catalina “Titi” Tcherkaski reunió el 61,6% de los votos negativos, mientras que Solange “Sol” Abraham obtuvo el 35,1%. La encuesta contó con un total de 38.704 votos y los otros tres nominados quedaron incluidos en la opción “Otro”, que acumuló el 3,2%.
Por otro lado, quienes lograron evitar la placa esta semana fueron Nerea “Nenu” López, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia, quienes continuarán dentro de la casa al menos una semana más.
Con el resultado todavía abierto y la votación del público como factor determinante, la gala de este lunes puede convertirse en un punto de quiebre para Gran Hermano. La salida de uno de los jugadores no solo definirá la competencia, sino que también podría modificar alianzas, estrategias y conflictos dentro del reality.
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