Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias en AMBA es inminente: a qué hora se larga y por cuántos días

A qué hora llegan las lluvias al AMBA y hasta cuándo se quedan

Según el detalle de Meteored, Buenos Aires espera por precipitaciones para las últimas horas: las probabilidades son entre las 21 y 23 horas del martes 23 de junio.

El organismo nacional espera un miércoles con todavía buenas condiciones del clima. La mitad de semana sería con cielo mayormente nublado y mucho frío, producto de las temperaturas estimadas en 3 grados de mínima y 11 de máxima.

Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13; mientras que para el cierre de la semana, el viernes se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 5 y 14 grados.

El SMN no espera lluvias durante el fin de semana, pero Meteored sí: según ese sitio, la inestabilidad volvería el domingo, con 40% de probabilidades de lluvia débil.