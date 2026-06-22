Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias en AMBA es inminente: a qué hora se larga y por cuántos días
Luego de varias jornadas con frío, el clima inestable vuelve a hacerse presente en Buenos Aires, con chances de lluvias. Qué dicen los informes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesando una seguidilla de jornadas con mucho frío, y cuando se esperaba por la continuidad del buen clima, la inestabilidad regresa con chances de lluvias, de acuerdo con el último informe del sitio especializado Meteored.
El lunes se presentó con la misma tendencia del fin de semana, con buen tiempo pero mucho frío. El inicio tuvo cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima bastante baja, de 5 grados, subiendo hasta los 13.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un martes todavía con buen clima, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 4 grados de mínima y 12 de máxima.
Sin embargo, cambió el pronóstico de Meteored, que prevé un inminente retorno de las precipitaciones. Según este sitio, hay 30% de probabilidades de lluvia débil para este martes.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA y hasta cuándo se quedan
Según el detalle de Meteored, Buenos Aires espera por precipitaciones para las últimas horas: las probabilidades son entre las 21 y 23 horas del martes 23 de junio.
El organismo nacional espera un miércoles con todavía buenas condiciones del clima. La mitad de semana sería con cielo mayormente nublado y mucho frío, producto de las temperaturas estimadas en 3 grados de mínima y 11 de máxima.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13; mientras que para el cierre de la semana, el viernes se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 5 y 14 grados.
El SMN no espera lluvias durante el fin de semana, pero Meteored sí: según ese sitio, la inestabilidad volvería el domingo, con 40% de probabilidades de lluvia débil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario