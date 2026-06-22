Sorpresa: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Aunque en esta ocasión no difundió porcentajes concretos sobre la intención de voto, sí dejó algunas pistas sobre cómo podría estar desarrollándose la elección del público. Según sus comentarios, todo indicaría que la definición estaría centrada en un mano a mano entre Solange y Titi.

La posibilidad de que la eliminación se resuelva entre esas dos participantes abrió un nuevo debate entre los seguidores de Gran Hermano, quienes comenzaron a analizar quién tiene más chances de continuar en competencia.

Con el resultado todavía abierto, cualquier escenario es posible. La decisión final quedará en manos de la gente y la gala de este lunes definirá no solo quién deja la casa, sino también cómo quedará armado el juego para las próximas semanas.