Sorpresa: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Cinzia, Sol, Titi, Campanita y Manuel son los participantes que dependen del voto del público para continuar en el reality.
La cuenta regresiva comenzó en Gran Hermano y la expectativa crece con el paso de las horas. Este lunes se llevará adelante una nueva gala de eliminación, donde uno de los cinco participantes nominados deberá abandonar la casa por decisión de la gente.
En esta oportunidad, quienes quedaron en riesgo son Cinzia Francischiello, Sol Abraham, Titi Tcherkaski, Campanita Pereira y Manuel Ibero. Todos ellos atraviesan momentos de incertidumbre mientras esperan conocer el veredicto final del público.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Como suele ocurrir en cada definición del reality, Pabloschi volvió a estar muy presente en las redes sociales siguiendo de cerca los movimientos de la votación. El especialista compartió información sobre el posible panorama de la placa y generó repercusión entre los fanáticos del programa.
Aunque en esta ocasión no difundió porcentajes concretos sobre la intención de voto, sí dejó algunas pistas sobre cómo podría estar desarrollándose la elección del público. Según sus comentarios, todo indicaría que la definición estaría centrada en un mano a mano entre Solange y Titi.
La posibilidad de que la eliminación se resuelva entre esas dos participantes abrió un nuevo debate entre los seguidores de Gran Hermano, quienes comenzaron a analizar quién tiene más chances de continuar en competencia.
Con el resultado todavía abierto, cualquier escenario es posible. La decisión final quedará en manos de la gente y la gala de este lunes definirá no solo quién deja la casa, sino también cómo quedará armado el juego para las próximas semanas.
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