L-Gante habló sobre su mal momento de salud: "Me diagnosticaron algo cardíaco"

En ese sentido, detalló qué indicaciones recibió por parte de los profesionales: "En principio tengo que hacer una dieta, hay cosas que puedo comer y otras que no. También me tengo que seguir haciendo controles, aflojar un poco el ritmo por lo cardíaco más que nada y descansar un poco", agregó.

Aunque aclaró que el cuadro no reviste gravedad, remarcó que necesita cambiar hábitos: "Todo lo que tengo se puede tratar, hay cosas peores. Soy ultra activo pero no soy un robot, el cuerpo pasa factura", reconoció.

l gante problemas de salud

Por otro lado, desmintió los rumores que lo ubicaban lejos de los escenarios por un tiempo prolongado: "Eso se decía... quiero creer que no. Estoy enfocado, con muchos proyectos en la música y espero poder seguir. El show del 7 de mayo va a ser especial... tuve un pico de estrés y quiero descansar un poco", adelantó.

Consciente de que el cuerpo le pidió un freno, cerró con una reflexión que mezcla madurez y realismo: "Yo soy un adulto, tengo que entender que si no me cuido yo, no lo va a hacer nadie. Trato de cumplir, de bajar lo que me estrese y bajar el ritmo".

En paralelo, Claudia Valenzuela, su mamá, también llevó tranquilidad al aire de Se terminó la joda: "Se encuentra más tranquilo, en la semana le hicieron unos estudios y determinaron ciertas cosas que él no presentaba síntomas. Tuvo problemas gastrointestinales y le van a hacer otros estudios para determinar el tratamiento".