Chechu Bonelli apuntó contra Darío Cvitanich y lanzó una fuerte acusación: "Necesidad de herir"
En medio del escándalo familiar que involucró a Frida, Chechu Bonelli rompió el silencio en Intrusos y explicó cuál cree que es el motivo por el que Darío Cvitanich intenta perjudicarla públicamente.
La interna entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich quedó expuesta públicamente luego de que Pochi, de Gossipeame, revelara en sus redes el conflicto que se generó alrededor de Frida, la perrita que compartían tras la separación. Según trascendió, las dificultades para seguir ocupándose de la mascota derivaron en una fuerte pelea entre ambos, que incluyó amenazas de acciones legales por parte del exfutbolista.
Todo comenzó cuando se supo que Chechu habría intentado encontrarle un nuevo hogar a Frida en Baradero, propuesta que no cayó nada bien en el entorno de Cvitanich. En medio de las discusiones, hasta una empleada de la modelo se ofreció a adoptar a la perra, aunque finalmente el animal terminó quedándose con un hermano del exjugador.
En ese contexto, Chechu Bonelli habló con Intrusos (América TV) y expresó su malestar por la exposición del tema. "Estoy agotada, canadísima. Lo que les voy a decir es que no voy a permitir que nada ni nadie ensucie mi nombre y apellido. Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco, y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento cambie", aseguró.
Además, dejó entrever que la situación nunca debería haber salido del ámbito privado y se refirió directamente a la información difundida por Pochi. "Evidentemente se comunicó con una persona que tiene la información, que la brindó y que fue como la contó", señaló.
Sobre el presente de la mascota, explicó: "Estamos hablando hoy de una perra que amo, que está bien cuidada, que está gracias a Dios en el lugar que yo había propuesto llevarla, pero me prohibieron pisar la ciudad (de Baradero) y me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto con su familia, a la cual amo más allá de todo".
Al analizar por qué el conflicto tomó semejante dimensión mediática, Bonelli fue contundente y apuntó contra su ex. "Estoy cansada. No me pueden ver bien, no pueden ver que sea genuina, no pueden ver que la gente empatice conmigo. Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo, queriendo sacar a la luz cuestiones privadas", lanzó.
También recordó con angustia el vínculo que tuvieron durante años: "Me parece que por respeto a lo que fue nuestra historia de amor, que fue hermosa, hay cosas que se tienen que guardar. No sé cuál es el odio. Lo que veo es que todo el tiempo quiere hacerme quedar mal, y lo ve todo el mundo".
Por último, Chechu reveló que Darío Cvitanich convivía sin problemas con la mascota hasta hace poco tiempo. "Él vive en una casa con jardín, por eso cómo explicás que al principio recibía a las nenas y también recibía a la perra", señaló, sorprendida por la decisión posterior del exfutbolista de comunicarle por mail que ya no podía seguir ocupándose del animal.
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