Chechu Bonelli apuntó contra Darío Cvitanich y lanzó una fuerte acusación: "Necesidad de herir"

Sobre el presente de la mascota, explicó: "Estamos hablando hoy de una perra que amo, que está bien cuidada, que está gracias a Dios en el lugar que yo había propuesto llevarla, pero me prohibieron pisar la ciudad (de Baradero) y me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto con su familia, a la cual amo más allá de todo".

Al analizar por qué el conflicto tomó semejante dimensión mediática, Bonelli fue contundente y apuntó contra su ex. "Estoy cansada. No me pueden ver bien, no pueden ver que sea genuina, no pueden ver que la gente empatice conmigo. Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo, queriendo sacar a la luz cuestiones privadas", lanzó.

También recordó con angustia el vínculo que tuvieron durante años: "Me parece que por respeto a lo que fue nuestra historia de amor, que fue hermosa, hay cosas que se tienen que guardar. No sé cuál es el odio. Lo que veo es que todo el tiempo quiere hacerme quedar mal, y lo ve todo el mundo".

Por último, Chechu reveló que Darío Cvitanich convivía sin problemas con la mascota hasta hace poco tiempo. "Él vive en una casa con jardín, por eso cómo explicás que al principio recibía a las nenas y también recibía a la perra", señaló, sorprendida por la decisión posterior del exfutbolista de comunicarle por mail que ya no podía seguir ocupándose del animal.