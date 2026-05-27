Tessie, la expareja de Brian Sarmiento, compartió una dolorosa confesión sobre la hija que tuvieron juntos
La expareja de Brian Sarmiento, Tessie Poza, reveló detalles del proceso judicial que mantiene con el exfutbolista desde Alemania.
En medio de la repercusión por la participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano, Tessie Poza rompió el silencio en Intrusos desde Alemania y explicó cómo logró avanzar judicialmente hasta obtener el embargo del dinero que percibe el exfutbolista. Además, la madre de una de sus hijas recordó los difíciles momentos que atravesó tras la separación y apuntó contra algunas opiniones que surgieron en televisión sobre el conflicto.
"La última vez que la llamó fue hace dos años cuando mi hija estaba internada en el hospital y le escribí, la llamó el primer día y después no se comunicó nunca más. Nosotros hemos vivido en el mismo país y provincia e igualmente no ha tenido contacto con la nena", expresó al comienzo de la entrevista.
Además, recordó cómo fue la ruptura de la relación mientras transitaba el embarazo: "Nosotros nos peleamos cuando yo estaba en el tercer mes de embarazo en Perú. Cuando nosotros empezamos a salir era un padre excelente, separado de la mujer pero no de las hijas. No sé qué le pasó, porque no solo abandonó a ella sino a sus otras dos hijas".
En ese sentido, reconoció que durante el tiempo que estuvieron juntos, Brian Sarmiento mantenía vínculo económico con las hijas de su relación anterior: "A sus dos hijas en España cada vez que necesitaban algo Brian les transfería".
Más adelante, Tessie Poza relató cómo fue el proceso que atravesó tras la separación y el pedido de ADN por parte del exjugador. "Cuando me deja, vuelve con la madre de sus hijas, a mi me bloquea de todos lados y al año me pide un ADN y a partir de ahí empiezan las idas y vueltas. Según él lo presionaron para hacerlo y no había dudas: la nena cuando nació era igual a él y dio 99,98 por ciento que es la hija. Yo luché para que le dé al tiempo el apellido porque no se lo quería dar", sostuvo.
Por último, también cuestionó los comentarios de Eliana Guercio al aire sobre el tema: "Me sorprendió con la naturaleza y firmeza con la que ella asegura algo que no tiene idea realmente. Cuando uno va a trabajar se tiene que informar al menos antes de hablar. No me pareció ni una defensa hacia él, fue como atacar a otra mujer, me pareció horrible", concluyó.
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