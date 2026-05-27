Tessie, la expareja de Brian Sarmiento, compartió una dolorosa confesión sobre la hija que tuvieron juntos

Más adelante, Tessie Poza relató cómo fue el proceso que atravesó tras la separación y el pedido de ADN por parte del exjugador. "Cuando me deja, vuelve con la madre de sus hijas, a mi me bloquea de todos lados y al año me pide un ADN y a partir de ahí empiezan las idas y vueltas. Según él lo presionaron para hacerlo y no había dudas: la nena cuando nació era igual a él y dio 99,98 por ciento que es la hija. Yo luché para que le dé al tiempo el apellido porque no se lo quería dar", sostuvo.

Por último, también cuestionó los comentarios de Eliana Guercio al aire sobre el tema: "Me sorprendió con la naturaleza y firmeza con la que ella asegura algo que no tiene idea realmente. Cuando uno va a trabajar se tiene que informar al menos antes de hablar. No me pareció ni una defensa hacia él, fue como atacar a otra mujer, me pareció horrible", concluyó.