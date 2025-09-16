Catherine Fulop se cayó del escenario durante el show de Erreway
La actriz fue una de las invitadas sorpresa en el espectáculo de la banda y sufrió un terrible golpe en medio de su presentación.
Erreway sigue con sus shows en el Movistar Arena y no paran de emocionar a su público. De hecho, en la presentación de este miércoles, la banda sorprendió a la gente, ya que invitaron a muchos ex protagonistas de la exitosa serie. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado porque Catherine Fulop hizo asustar a todos.
Es que en un momento de la noche, la actriz subió para hacer su parte y mientras hablaba, se cayó del escenario provocando el grito de los fanáticos y la preocupación de Camila Bordonaba, que estaba en escena junto a ella.
Afortunadamente, Fulop no sufrió heridas y subió nuevamente al escenario para continuar con el show. Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar cientos de comentarios al respecto.
NOTA EN DESARROLLO
