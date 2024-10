L-Gante reveló si Wanda Nara se puso en contacto para ofrecerle su apoyo tras el juicio

"Me siento bien, pero esto se desenfoca bastante. Me siento perseguido, pero dejo toda mi fe en manos de la justicia y espero que esto se resuelva lo antes posible", expresó el músico, añadiendo: "Espero que no le crean al abogado chanta ese que me está quemando por todos lados".

L-Gante Wanda Nara

Elian Valenzuela también mostró su preocupación por el impacto que esta situación tiene en sus seres queridos: "Me preocupa lo que puedan pensar las personas que me quieren: mi mamá, la mamá de mi hija, mi familia. Ellos están más preocupados que yo".

Además, el cantante confirmó que Wanda Nara se comunicó con él para mostrarle su apoyo: "Me dejó un mensajito, pero solo por este momento, como cualquier persona que se preocupa por lo que está pasando", comentó. Es importante recordar que, en una visita al living de Susana, L-Gante hizo una declaración provocativa sobre Wanda y Mauro Icardi, lo que habría enfurecido a la mediática.

Durante la entrevista, al ser consultado si estaba enamorado de la conductora de "Bake Off", L-Gante rió y respondió con picardía: "De vos estoy enamorado". Luego, cuando le preguntaron si lo estaba de Estefi Berardi, Majo Martino o Carmen Barbieri, contestó: "De las tres".

Para cerrar, L-Gante envió un mensaje a todos los que lo apoyan: "Vengo de abajo, me costó mucho lograr todo lo que logré. Siento que me quieren cortar todo eso y que las cosas malas vienen de mi propio barrio. Pero nunca voy a sentir que la gente no me quiere, así que siempre estaré agradecido con todos los que me hacen el aguante".