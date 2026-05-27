Potegate: Momi Giardina reveló la inesperada estrategia que ideó para ocultar sus compras beauty en Nueva York
La conductora contó en Luzu TV que compró más de 30 cremas en Nueva York y terminó pagando exceso de equipaje.
Lo que comenzó como una simple recorrida de compras en Nueva York terminó convirtiéndose en una situación completamente desbordada para Momi Giardina. La conductora sorprendió en Luzu TV al revelar la increíble cantidad de productos beauty que compró durante su viaje y el insólito operativo que armó después para intentar traer todo de regreso.
Entre risas, Momi relató que cayó rendida ante una góndola repleta de cremas y productos de skincare que no suele encontrar en Argentina. “Fui a Nueva York, góndola… tu, tu, tu, tu… y venga”, recordó, mientras sus compañeros imaginaban el nivel de compras que estaba describiendo.
La cifra dejó a todos impactados cuando confesó cuántos productos había acumulado. “¿Cuántos te compraste?”, le preguntaron en pleno programa. “Más de 20… no, 30”, admitió finalmente, provocando una catarata de bromas en el estudio.
“Es una importación”, lanzó Nico Occhiato apenas escuchó el número. A eso se sumó Flor Jazmín con otra chicana: “Puso un kiosco en casa”. Mientras tanto, Momi intentaba explicar que había comprado varias unidades porque muchos de esos artículos son difíciles de conseguir en el país.
El momento más desopilante llegó cuando contó cómo intentó acomodar todo en la valija antes de volver a Argentina. Desesperada por el peso del equipaje, empezó a esconder las cremas en lugares impensados.
“Las metía adentro de las zapatillas, en una media…”, reveló divertida. Aunque enseguida reconoció que la maniobra no tenía demasiado sentido. “Peor… porque el escáner ve todo. ¿Cómo le explico?”, comentó entre carcajadas.
La experiencia terminó incluyéndole un gasto extra por exceso de equipaje y un incómodo control en Aduana debido a la cantidad de productos que llevaba encima.
La anécdota rápidamente explotó en redes sociales porque muchos usuarios confesaron haber pasado por situaciones similares al viajar al exterior. Especialmente cuando se trata de maquillaje, skincare y esas famosas góndolas beauty que, según dejó en claro Momi, pueden hacer desaparecer cualquier intento de autocontrol.
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