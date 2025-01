L-Gante rompió el silencio tras su ruptura con Wanda Nara: "Quiero creer que..."

En un mano a mano con Intrusos, L-Gante dejó en claro que la decisión de separarse fue de común acuerdo y en buenos términos. “Nos distanciamos amablemente por decisión de los dos, y tal vez nos ayude a superar los problemas personales”, explicó, sin prenderse en las versiones que apuntan a uno u otro como culpable.

Además, dejó en claro que siguen en contacto y que entre ellos no hay resentimientos: “Obvio, nos seguimos hablando, no tenemos nada por qué pelear”.

lgante sobre wanda1.mp4

En ese sentido, aseguró que el vínculo con su ex no está roto. “Quizás ahora vuelvo a Buenos Aires y me tomo unos mates con ella”, deslizó con una sonrisa pícara. Cuando le preguntaron si se separaron estando enamorados, fue sincero: “Yo quiero creer que sí”.

Sobre el momento de la despedida, contó que fue tranquilo, aunque no descartó que en algún momento la emoción lo agarre desprevenido. “Capaz en algún momento puede llegar a pintar la lágrima, pero en ese momento tenía cosas que hacer y no tenía tiempo para llorar”, reconoció con brutal honestidad. Sobre una posible reconciliación, prefirió no hacer futurología: “Estamos tranquilos. Importa que nos queremos. Después, no hay vuelta que darle”.

De buen ánimo durante toda la charla, el cantante aseguró que en el 2024 se va a centrar en su carrera. “Quiero un año exitoso en la música. El año pasado fue exitoso en lo personal y en lo judicial, ahora quiero que sea en la música”. También dejó la puerta abierta a una canción inspirada en su relación con Wanda y hasta se comparó con una serie clásica: “Siempre tengo una canción que encaja con alguna situación. Como pasa con Los Simpsons”.

A pesar de todo lo que se dijo, L-Gante se mostró relajado al hablar de Mauro Icardi y su entorno. Según él, no hay tensiones y hasta contó que tuvieron contacto. “Siempre me escribió para desearme lo mejor, para jugar a la pelota, para comer algo. Yo lo entiendo, él es muy chistoso”, lanzó con una cuota de ironía. También resaltó su buena relación con Nora, la mamá de Wanda, y con los hijos varones de la empresaria. Para cerrar, con su característico humor, mencionó los rumores que circulan sobre él en redes: “Quizás nos reímos un poco de una realidad alterada, los memes de Facebook, la hamburguesa”, enumeró.

lgante sobre wanda2.mp4