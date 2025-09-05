L-Gante y una resolución judicial que puede cambiar el rumbo de su carrera

La disputa con Báez llevaba meses de idas y vueltas y, en ese contexto, L-Gante llegó incluso a figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que recientemente le impidió viajar a México. Ahora, con la firma de un documento que certifica el arreglo, el panorama comienza a modificarse. En DDM, el periodista Martín Candalaft mostró los papeles que reflejan el pacto alcanzado. "Con el documento podemos decir que hicieron un acuerdo. Tengo entendido que falta la homologación del juez. Se juntan, hacen un acuerdo, van y le dicen al juez que lo homologuen. Tiene sus particularidades", explicó.

En cuanto al monto fijado, se estableció una cifra menor a la que Tamara había reclamado al inicio del pleito, que ascendía a cinco mil dólares. Sobre este punto, Candalaft detalló: "Las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el Sr. Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares, a pagar del 1 al 10 de cada mes, a la cuenta bancaria indicada, al tipo de cambio vendedor oficial vigente el día de la transferencia. El recibo será suficiente constancia de que el pago se realizó".

El acuerdo contempla además una cláusula de actualización automática, pero con un criterio particular. "Se actualiza de forma automática y semestral por IPC, no mensualmente ni trimestralmente. Está pactado que pueden volver a hablar si la inflación comienza a subir", aclaró el periodista, subrayando uno de los puntos más relevantes del convenio. Con esta resolución, L-Gante da un paso clave para destrabar su situación y recuperar la posibilidad de proyectar su carrera en escenarios internacionales.