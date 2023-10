Alejandro Cipolla liquidó a L-Gante tras sus críticas: "Poco serio es decir..."

En una entrevista con Juan Etchegoyen, el letrado salió con todo a contestarle al músico y reveló una deuda que mantiene con su estudio de abogados. “Vi la declaración que hizo Elián y no me pareció correcta ni acertada, creo que no la merecía yo después de tantos años habiendo trabajado con él”, comenzó diciendo el ex abogado del cantante.