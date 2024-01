Coki Ramírez destrozó a L-Gante: "No puedo creer que este pibe cante"

Luego, agregó: “He visto a cantantes internacionales haciendo playback, la base de todo esto está en lo que la gente elige, hay cosas que yo no puedo creer que la gente consuma eso, es un tema que genera mucha polémica, el cantante baila más de lo que canta hoy, la visual es el culo en primer plano, las mujeres son un objeto, como esta chica Anitta, todo culo, teta, es raro en el escenario arrastrándose por el piso y después pelean por el derecho de las mujeres, hacen un reclamo con las tetas al aire, el mensaje, las letras, he escuchado cosas que no puedo creer”.

COKI RAMIREZ

“El otro día fui a un boliche acá en Córdoba y a la media hora me fui a mi casa, por supuesto que no meto a todos en la misma bolsa de los artistas nuevos”, continuó Ramírez. Aunque, luego ahondó en algunos artistas en específico como L-Gante: “Qué dificil hablarte de L-Gante, es raro, yo me acuerdo cuando surgió Shakira que rompía con todo, yo nunca me imaginé que un artista pueda cantar como Bad Bunny, no entiendo el código de L-Gante, no quiero ofenderlo ni a él ni a sus fans, yo de verdad no entiendo el código de él”, señaló.

Por otro lado, para cerrar afirmó: “Yo no puedo creer que Bad Bunny sea artista, yo a Lali y a Tini no las consumo, y no estoy acostumbrada pero no las odio, capaz que la están haciendo re bien y es lo que se usa, yo vengo de otra camada, que haya un poco de contenido porque los chicos jóvenes hablan de un idioma que no le entendemos”.