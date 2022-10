El descargo de Luli Romero, la bailarina que vincularon a L-Gante

luli romero

En ese sentido, profundizó su relato: “No sé cómo explicarte como me siento pero la verdad estoy mal e indignada, sobretodo con todo lo que se dijo, volví a trabajar con L-Gante el domingo antepasado y todo sigue igual como era antes, no afectó en nada lo que ocurrió, no hablé más del tema, a trabajar y chau”.

“Lo que más me dolió fue que me ensucien mi nombre, que digan Luli Romero rompió una familia o la tercera en discordia, dijeron que se separaron por mi culpa, me dolió eso, que digan que yo arruiné una familia cuando nada que ver, los medios dijeron un montón de cosas que nada que ver, como por ejemplo en el de Carmen Barbieri, salieron a hablar cosas que nada que ver”, agregó Romero.

“Estefanía Berardi dijo que supuestamente ese era un video en un telo que quedaba a dos cuadras de mi casa, que yo vivía con mis padres, que vivía en Benavidez, todo falso, no sé de donde sacan esas mentiras, y Carmen dijo cosas muy feas de mí y me molestó mucho”, dijo Luli al arremeter contra Estefi Berardi y Carmen Barbieri.

Y concluyó: “No sé si Támara me debería haber pedido disculpas pero Elián si, quizás él tiene un grado de responsabilidad en todo esto”.