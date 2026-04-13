The Rolling Stones anunciaron nuevo álbum y lanzaron “Rough and Twisted” como adelanto
La banda liderada por Mick Jagger sorprendió a sus fans con una nueva canción y confirmó que su próximo disco llegará en julio.
The Rolling Stones volvió a sacudir la escena musical con un anuncio que no pasó desapercibido: la banda confirmó que está trabajando en un nuevo álbum y, como anticipo, estrenó este sábado, de manera sorpresiva, el tema “Rough and Twisted”.
Aunque todavía no se comunicó la fecha exacta de lanzamiento del disco, trascendió que verá la luz en julio y que será el sucesor de Hackney Diamonds, el trabajo publicado en 2023 que marcó el regreso discográfico del grupo.
Para acortar la espera de sus seguidores, el grupo presentó esta nueva canción, producida por Andrew Watt, que ya comenzó a circular en plataformas digitales y redes sociales.
Como parte de esta nueva etapa, la banda también adelantó que lanzará una serie de playlists especiales con sus temas más escuchados en distintos países, entre ellos Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, México y Francia, territorios donde mantienen una fuerte base de fans.
En paralelo, se resolvió una incógnita que había generado especulación entre los seguidores. En septiembre de 2025, el grupo había publicado en redes su icónica lengua, símbolo inconfundible de la banda, pero con un cambio de color: del clásico blanco y negro a un tono celeste, lo que despertó rumores sobre un posible regreso a la Argentina.
Sin embargo, con el paso del tiempo se conoció el verdadero motivo de ese posteo. Se trataba de un anticipo del relanzamiento del álbum Black and Blue, un disco clave en su historia que no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó la incorporación definitiva de Ronnie Wood como integrante estable tras la salida de Mick Taylor.
Según informaron desde las redes oficiales de la banda, esta edición especial fue lanzada el 14 de noviembre de 2025 e incluyó material inédito y objetos de colección, pensados especialmente para los fanáticos más fieles.
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