The Rolling Stones anunciaron nuevo álbum y lanzaron “Rough and Twisted” como adelanto

Sin embargo, con el paso del tiempo se conoció el verdadero motivo de ese posteo. Se trataba de un anticipo del relanzamiento del álbum Black and Blue, un disco clave en su historia que no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó la incorporación definitiva de Ronnie Wood como integrante estable tras la salida de Mick Taylor.

Según informaron desde las redes oficiales de la banda, esta edición especial fue lanzada el 14 de noviembre de 2025 e incluyó material inédito y objetos de colección, pensados especialmente para los fanáticos más fieles.