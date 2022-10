El tema que L-Gante le dedicó a Wanda Nara

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son lagunas de las frases de la canción.

“Es la canción porque son las frases con las que ellos vienen jugando en las redes, aunque no las querían spoilear, y en un momento Zaira la grabó en una story de Instagram a Wanda, en la que se escuchaba un poquito, y se la ve a ella decirle ‘No grabes, no grabes’”, reveló la panelista Estefi Berardi.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1579625754761265153 El nuevo tema de L-Gante: ¿Se lo dedicó a Wanda Nara?



"Cuando dice 'le metemos bala' significa 'darle para adelante'", aclaró Berardi.



Cc #LAM en América TV pic.twitter.com/VT7kOCdND5 — América TV (@AmericaTV) October 11, 2022