Kennys Palacios habló sobre los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante

El conductor entrevistó a Pochi, de la cuenta de Instagram “Gossipeame”, quien dijo: “Yo ya lo expliqué Kennys y él sabe que le armaron un vip chiquito, lo vieron amigas mías y ellas no tienen intención de mentirme, si a vos te llega una información que no te muestra una foto no vas a contarlo, mis amigas lo vieron, es su palabra contra la mía”, dijo Pochi de respuesta al estilita.

Y continuó: “En un vip es muy difícil sacar fotos y el famoso está antes que vos, llegas a sacar una foto y te sacan del lugar, la realidad es lo que vieron mis amigas, todo el mundo está en cholulo y no se podía filmar, Kennys vos estás en tu derecho de decir lo que quieras”.

Pochi además fue quien contó que Mauro Icardi había llegado a la Argentina este fin de semana y que Wanda le había prohibido la entrada a su casa, ubicada sobre la Avenida Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.