Gran Hermano: Danelik destrozó a Lola en el debate y recibió el apoyo de sus compañeras
Durante un enfrentamiento que tuvieron los jugadores de GH, Danelik y Lola protagonizaron el más intenso. Conocé todo lo que pasó entre ellas.
El clima de convivencia en Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de confrontación durante la actividad del pasado viernes 10 de abril. La chispa se encendió cuando Lola Tomaszeuski calificó a Danelik Galazán como una “planta” dentro del certamen, argumentando que la tucumana carece de autonomía y se limita a “hacer lo que le dice Solange Abraham”. La respuesta de Danelik no se hizo esperar, devolviendo el ataque con una ironía punzante que puso en duda el juego y la conducta de su compañera.
Lejos de amedrentarse por el mote, la influencer tucumana recogió el guante y redobló la apuesta con humor ácido, asegurando que ella misma se encargaría de devolverle la gentileza a Lola bajo los mismos términos. Incluso, llegó a bromear con que “podría llegar a regarla todos los días”, sugiriendo que Tomaszeuski tampoco aporta contenido relevante a la casa más allá de sus vínculos sentimentales.
La discusión subió de tono cuando Galazán decidió apuntar directamente hacia la relación que Lola mantiene con otro de los participantes. Sin filtros, Danelik sentenció: “Lo único que te vi hacer desde que estás acá es coquetear con Manu”. Según la visión de la tucumana, el desempeño de su oponente en el reality se reduce exclusivamente a sus movimientos de seducción, dejando de lado la estrategia de juego.
A esta serie de críticas se sumó Luana Fernández, quien avaló la postura de Danelik. Envalentonada por el apoyo de su compañera, Galazán no dudó en describir a Tomaszeuski como alguien que “es bastante pícara y ojito alegre”, deslizando una crítica velada sobre su comportamiento afectivo dentro del aislamiento.
Uno de los puntos más álgidos del cruce fue cuando Danelik puso sobre la mesa la supuesta situación sentimental de Lola fuera de la casa. Con tono acusatorio, la tucumana disparó: “Si tuviera novio, no me estaría tirándole a toda la casa”. Esta frase dejó entrever una desaprobación hacia la forma en que Lola se vincula con los hombres de la competencia, insinuando una falta de respeto hacia un posible compromiso externo.
Sin embargo, para cerrar el intercambio, la tucumana intentó suavizar el impacto de sus palabras otorgándoles un matiz de "ayuda" estratégica. Aseguró que sus constantes ataques hacia Lola tienen como fin último incentivarla para que no sea eliminada de Gran Hermano 2026. Según su testimonio, lo hace por el aprecio que le tiene y para obligarla a reaccionar ante las cámaras: “Le tiro palos para que flote un poco”, concluyó de manera tajante.
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