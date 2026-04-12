Gran Hermano: Danelik destrozó a Lola en el debate y recibió el apoyo de sus compañeras

El clima de convivencia en Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de confrontación durante la actividad del pasado viernes 10 de abril. La chispa se encendió cuando Lola Tomaszeuski calificó a Danelik Galazán como una “planta” dentro del certamen, argumentando que la tucumana carece de autonomía y se limita a “hacer lo que le dice Solange Abraham”. La respuesta de Danelik no se hizo esperar, devolviendo el ataque con una ironía punzante que puso en duda el juego y la conducta de su compañera.