Pitty la Numeróloga habló de una inesperada predicción sobre la China Suárez y Mauro Icardi

“Después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números”, aclaró la invitada, marcando que la solidez inicial podría verse afectada por conflictos internos. Además, anticipó una serie de cambios estructurales en la vida de los involucrados: “Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado, así que puede ser que algo suceda. Vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos”, concluyó.

De cumplirse estas proyecciones, el público será testigo de un nuevo capítulo cargado de transformaciones, mudanzas y situaciones inesperadas que mantendrán la atención puesta en este mediático grupo. Por ahora, el tiempo será el encargado de confirmar si las cifras y los destinos se alinean con las palabras de la numeróloga.