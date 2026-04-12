Pitty la Numeróloga habló de una inesperada predicción sobre la China Suárez y Mauro Icardi
En medio de las especulaciones sobre cómo es la relación de la pareja, la especialista sorprendió al revelar cómo sería el futuro de ambos. Los detalles.
En un momento donde la atención mediática se encuentra monopolizada por el complejo triángulo amoroso integrado por Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, una nueva voz se ha sumado para aportar una perspectiva mística al conflicto. La reconocida Pitty la Numeróloga intervino en la narrativa del escándalo para ofrecer un análisis detallado de lo que, según sus estudios, el destino les depara a la actriz y al futbolista.
Durante su reciente participación en Implacables, el programa emitido por elnueve y liderado por Susana Roccasalvo, la especialista analizó los dígitos que rigen la vida de los protagonistas. Lejos de vaticinar un final abrupto para el vínculo entre Suárez e Icardi, la experta sugirió que la historia entre ambos está lejos de concluir.
Para Pitty, la conexión entre la actriz y el deportista posee una energía que trasciende el presente inmediato. Según su lectura en vivo, los números indican una prolongación en el tiempo de este lazo. “La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después tiene un momento de festejo, se ve como un festejo”, detalló la numeróloga, dejando entrever que podrían atravesar etapas de alegría compartida.
Sin embargo, el punto más impactante de su intervención llegó cuando se refirió a la consolidación de este vínculo a través de la paternidad. La especialista no descartó que la intensidad de la relación se traduzca en una noticia que sacudiría aún más al mundo del espectáculo. “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, reveló ante la sorpresa de los presentes en el estudio.
Pese al panorama de unión y posibles celebraciones, el análisis numerológico también arrojó sombras sobre el futuro de la pareja. Pitty advirtió que el camino no estará exento de obstáculos significativos y turbulencias emocionales.
“Después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números”, aclaró la invitada, marcando que la solidez inicial podría verse afectada por conflictos internos. Además, anticipó una serie de cambios estructurales en la vida de los involucrados: “Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado, así que puede ser que algo suceda. Vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos”, concluyó.
De cumplirse estas proyecciones, el público será testigo de un nuevo capítulo cargado de transformaciones, mudanzas y situaciones inesperadas que mantendrán la atención puesta en este mediático grupo. Por ahora, el tiempo será el encargado de confirmar si las cifras y los destinos se alinean con las palabras de la numeróloga.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario