La reacción de L-Gante a la denuncia por estafa en su contra

"Ellos desconocen por completo lo sucedido, no tienen idea dicen quienes son las personas que denuncian, nunca los vieron en su vida y sostienen que son personas que quieren fama”, le habría dicho el representante del cantante al periodista.

Qué dijo el representante de L-Gante sobre la denuncia por estafa en contra del cantante

denuncia l gante descargo

Y agregó: “Ellos están enojados conmigo también, cosa que no entiendo, la furia de ellos es total pero acá lo importante es que L-Gante ha sido denunciado en la Justicia, así lo marcan los documentos que me llegaron y así también lo dicen las personas que lo denunciaron, no hago periodismo para hacer amigos y leo este descargo porque siempre en este programa le daremos bola a todas las partes”.

"Las posturas están claras, estos músicos cuentan que tenían una relación con L-Gante y su entorno pero desde el equipo del cantante aseguran lo contrario, son puras mentiras dicen”, dijo al respecto el comunicador sobre la contestación del entorno del músico.

Y concluyó: “Veremos qué dice la Justicia sobre esto porque la parte denunciante asegura que las pruebas que tienen son contundentes”.