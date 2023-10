Las repercusiones en redes por la reacción de L-Gante en PH

Ante esto, L-Gante no dudó en expresarle su enojo a Andy Kusnetzoff y dijo: "Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal".