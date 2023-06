Patricia Sosa fulminó a L-Gante: "No le entiendo cuando canta"

“Hay temáticas de letras que tiran mucho para atrás, las mujeres estuvimos peleando y estamos peleando muchísimo para tener un lugar y no seamos las minitas de los músicos y seamos respetadas y de repente se habla de culos en determinados temas, no lo voy a combatir y si suena en una fiesta lo bailo, pero no es lo que yo consumiría ni haría”, dijo la artista.

patricia sosa

Y agregó: “Yo por ejemplo a L-Gante no le entiendo cuando se pone a cantar, no sé si tengo que ir al otorrino o qué, pero no le entiendo y no me gusta lo que hace musicalmente porque no le entiendo”, expresó Patricia diciendo públicamente su opinión sobre el líder de la cumbia 420.

“A mí invítame a soñar un poco, que me inviten a despertar un poco mi imaginación, el paisaje donde quiero estar, no quiero una cosa tan directa, a mi no me gusta, quiero eso de ponerme a pensar qué hermoso que dijo y que me despierten algo, además escriben sobre la realidad social muy comprometido”, aseguró Sosa.

Y concluyó: “A mi me cae re bien el pibe, me es simpático pero cuando se pone a cantar no lo entiendo, estoy mayor, será que no tengo bien el oído, no me gusta lo que hace pero me gusta que le vaya bien”.