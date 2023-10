L-Gante rompió el silencio y apuntó contra Andy Kusnetzoff

"¿Andy también?", preguntó el periodista. Ante esta pregunta Elían contestó: "Sí, puede ser. Esa, vos te imaginarás, yo la tengo reaprendida de todas las notas que he dado". Aún así el joven declaró que esto no lo sintió como una traición por parte del conductor o del programa, sino que como "una mala jugada".

Por otro lado, en esta ocasión L-Gante sí habló sobre su vínculo con Wanda Nara y deslizó: "No apresurarse. Novios no fuimos". Aunque, sí confirmó que tuvieron algo declarándolo como " un touch and go". De hecho, no cerró las puertas a un reencuentro. " Hay que concretar las cosas. En la vida siempre se pueden concretar las segundas partes", dijo para cerrar.