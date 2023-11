L-Gante volvió a apuntar contra Andy Kusnetzoff: así fue el escándalo en PH, Podemos Hablar

Por otro lado, el intérprete de cumbia habló de lo que significó para él verse obligado a participar de la sección "punto de encuentro" que hay en "PH". "Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante cuando no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual", aseveró.

l-gante andy

Pero, por si esto fuera poco, L-Gante destacó que hay cosas que no se vieron. "También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edités!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió", afirmó.

Asimismo, el cantante hizo referencia a las preguntas que recibió sobre su detención y lo incómodo que lo hacen sentir. "De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo", aseguró y agregó: "En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor".

“Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma”, lanzó. “Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo ‘levantar’, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo”, manifestó y, en conclusión, dijo: "Por eso fue el enojo. Cuestión de empatía".