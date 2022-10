L-Gante, Wanda Nara y Kennys habrían entrado a la casa de Tamara Báez y le robaron

"Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto, la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo", dice la mamá de Jamaica en dicha publicación, que pasaron al aire en Intrusos.

En otra historia, Báez se refiere -sin nombrarlo- a L-Gante: "No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?".

Minutos después, el abogado de Tamara habló con Intrusos y mostró las pruebas que demuestran que L-Gante, Wanda Nara, Kennys Palacios y Claudia Valenzuela, madre del cantante, ingresaron al country aproximadamente a las 14:30 de este martes.

"Él sobrepasa todos los derechos de la mujer. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Vamos a haber que evalúa la Justicia", dijo Juan Pablo, letrado de Tamara.

"Yo lo vengo manifestando hace rato. No respeta nada, yo no se como va a terminar esta situación si no le ponen un límite a este chico. Pienso que lo más lógico y a lo que él se está encaminando es a una detención porque no respeta ningún derecho de la mujer", agregó.