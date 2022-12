L-Gante y Wanda Nara revelaron sus dos más insólitas citas

wanda nara l-gante

Ella, telefónicamente, reveló que nadie entendía ni caía de que eran ellos. "Les pareció tan raro que nadie nos pidió una foto", añadió.

Luego Wanda reveló otra anécdota que bien podría pintar al cantante de cumbia 420, a su manera, como un romántico. "Un día me invitó a bailar, y yo le dije que no podíamos porque la gente es periodista con los teléfonos. Y me llevó a un lugar que llenó con amigos de él. Y una mina me hacía un video y me dijo 'no te preocupes que es mi vecina'", recordó.

