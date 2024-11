La abogada de Mauro Icardi habló de la relación del jugador con Wanda Nara: qué dijo

wanda nara icardi Mauro Icardi y Wanda Nara

Si bien reconoció que Wanda “es muy astuta”, Burgos insistió en que en realidad existe “un cariño maternal por parte de Icardi”.

En una conversación reveladora, Ángeles Burgos admitió haber sido “abogada de bandas narcos muy grandes” y, con picardía, añadió: “Es un hombre bellísimo. A él le gustan las mujeres fuertes porque tiene un tema con un complejo de Edipo”.

Las condiciones de Ángeles Burgos para salir con Mauro Icardi

Angela Burgos.jpg

Ángeles Burgos fue tajante al hablar sobre las condiciones para tener una cita con Mauro Icardi: “Primero que este hombre se quite de encima la locura de que estén pensando en ponerle una denuncia de género. Creo que eso no lo dejaría ni estar en momentos románticos hasta que no se asegure”, planteó.

Y continuó relativizando la situación, comentando: “Y después que él conozca a una abogada, una médica, una modelo, o una chica en Turquía. Y... será tema de él”.

La abogada cerró su declaración sobre la estrella del Galatasaray con una contundente opinión: “Yo creo que no elegiría (el boliche) Tequila para verme con Mauro, sino elegiría Roldán”.