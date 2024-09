La acusación en contra de Gladys 'la bomba tucumana' por su local de empanadas

acusacion bomba tucumana.mp4

“Una persona conocida le hizo todo esto. Toda la decoración y arquitectura. Es mujer y es conocida por ser arquitecta”, explicó Fernanda Iglesias en LAM. Luego, afirmó que las disputas empezaron después de que Gladys haya tenido una falta con su pago: abonó solamente el 30% del trabajo. Aunque, por si esto fuera poco, Iglesias mostró una copia del telegrama que se le envió para regularice su deuda.

En ese sentido, Fernanda informó que "la arquitecta es Daniela Vera", quien además es la ex pareja del abogado Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández. En tanto, Gladys brindó declaraciones para LAM y se mostró sorprendida por la acusación de su arquitecta: “¿En serio me estás hablando de Dani? Me ponés como en shock porque digamos... me llegó una carta documento que la verá mi abogado que justamente es Roberto Castillo, me sorprendí no gratamente. Había una relación de buena onda por Roberto, y ella me caía muy bien, y ahora estoy sorprendida porque no entiendo cuál es el fin de todo eso. No debo nada”, dijo.

Luego, explicó: “Fue un render y punto, y nada más, uno que necesitaba para mi negocio que iba a abrir, no hubo decoración ni diseño de nada, porque todo eso estaba en mi cabeza, que es muy creativa, gracias a Dios. Llegamos a un acuerdo de dinero por ese render y nada más. Siempre hubo un trato cordial, de hecho he cantado gratis para cumpleaños de ella, o sea, buena onda. Mi show vale plata porque soy una artista y vivo de cantar, como ella vive de lo que yo sí le pagué”.

En ese sentido, la cantante de cumbia tropical ya elevó su enojo y destacó para cerrar: “Que a mí que no pretenda estafarme ni nada porque yo tengo abogados y voy a recurrir a la Justicia por estafa, por evasión impositiva y un montón de cosas que sé de ella. No soy yo la persona indicada para que le hagas esto, Dani. Yo no vivo de ningún hombre ni de nada. No voy a permitir que nadie haga usufructo de algo que es mío, bien ganado con laburo. Me sorprende ingratamente esto que contás y lo que llegó a mi local. Y tengo todas las pruebas. Averigüen si en esta vida le debo una moneda a alguien”.