Fernanda Callejón habló tras el fallo contra Ricky Diotto: "No me siento ganadora"

La emotiva reflexión de María Fernanda Callejón

Lejos de vivir el fallo como una celebración, Callejón aclaró que atraviesa este momento desde un lugar de sensibilidad y dolor, y evitó hablar de triunfo personal. “No me siento ganadora ni yo ni mi abogado. Nadie se siente ganador aquí porque son temas delicados y profundos”, señaló.

En ese sentido, reveló parte de lo complejo que fue el recorrido judicial y emocional que enfrentó en estos años. “Para llegar a la instancia que yo llegué, pasé por muchas cosas”, relató, al tiempo que contó que tanto ella como Diotto atravesaron evaluaciones psicológicas durante el proceso, una instancia que decidió impulsar siguiendo recomendaciones legales.

Además, la actriz aseguró que el caso generó una fuerte repercusión entre personas que se sintieron identificadas con su historia. “Me escribió muchísima gente que está pasando por lo mismo”, contó, y remarcó la importancia de hablar sobre estas experiencias para que otras personas sepan que existen herramientas de acompañamiento y denuncia.

Aun así, aclaró que no pretende ocupar un rol ejemplificador. “Yo no quiero ser ejemplo ni voz de nada, pero sí hay que seguir visibilizando esto”, afirmó. Finalmente, reflexionó sobre el trabajo personal que realizó mientras avanzaba el expediente judicial: “Yo fui por la ley, fui en lo judicial, pero paralelamente tuve que hacer mi sanación”.