Fernanda Callejón habló tras el fallo contra Ricky Diotto: "No me siento ganadora"
La actriz contó reflexionó sobre las secuelas emocionales que enfrentó y cómo vivió el proceso judicial.
Fernanda Callejón volvió a hablar públicamente luego del fallo judicial que condenó a Ricky Diotto por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa e hizo una profunda reflexión sobre la delicada situación que le tocó vivir.
Tras conocerse la resolución, la actriz se expresó en el programa La mañana con Moria y compartió cómo atravesó el largo proceso iniciado a partir de una denuncia vinculada a un episodio ocurrido entre el 4 y 5 de junio de 2022 en un barrio privado de Escobar.
Al recordar el momento posterior al fallo, Callejón reconoció que todavía procesa emocionalmente lo ocurrido. “Primero no caigo”, admitió al aire, antes de remarcar su agradecimiento hacia quienes intervinieron en la causa. “Quiero agradecer nuevamente al juzgado que me tocó y también a la Justicia. Hay jueces probos, jueces que hacen lo que tienen que hacer”, expresó.
La actriz también puso el foco en el abordaje judicial del caso y destacó la importancia de que se haya trabajado con perspectiva de género, algo que consideró central para comprender situaciones muchas veces invisibilizadas. “Es la violencia que no se ve, la violencia invisible y lo que puede provocar la violencia tanto económica como psicológica, más allá de la física”, sostuvo.
La emotiva reflexión de María Fernanda Callejón
Lejos de vivir el fallo como una celebración, Callejón aclaró que atraviesa este momento desde un lugar de sensibilidad y dolor, y evitó hablar de triunfo personal. “No me siento ganadora ni yo ni mi abogado. Nadie se siente ganador aquí porque son temas delicados y profundos”, señaló.
En ese sentido, reveló parte de lo complejo que fue el recorrido judicial y emocional que enfrentó en estos años. “Para llegar a la instancia que yo llegué, pasé por muchas cosas”, relató, al tiempo que contó que tanto ella como Diotto atravesaron evaluaciones psicológicas durante el proceso, una instancia que decidió impulsar siguiendo recomendaciones legales.
Además, la actriz aseguró que el caso generó una fuerte repercusión entre personas que se sintieron identificadas con su historia. “Me escribió muchísima gente que está pasando por lo mismo”, contó, y remarcó la importancia de hablar sobre estas experiencias para que otras personas sepan que existen herramientas de acompañamiento y denuncia.
Aun así, aclaró que no pretende ocupar un rol ejemplificador. “Yo no quiero ser ejemplo ni voz de nada, pero sí hay que seguir visibilizando esto”, afirmó. Finalmente, reflexionó sobre el trabajo personal que realizó mientras avanzaba el expediente judicial: “Yo fui por la ley, fui en lo judicial, pero paralelamente tuve que hacer mi sanación”.
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