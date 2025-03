La amante de Maxi López rompió el silencio y apuntó contra el exfutbolista: qué dijo

Según Martínez, los comentarios del exjugador fueron subiendo de tono: "Cuando subía algún estado de WhatsApp, me decía que estaba rebuena y hasta me sugirió que debería posar para Playboy. Ahí empecé a dudar si realmente estaba separado, porque su esposa lo desmintió. Me sentí decepcionada y usada, pero él insistía en que se estaba separando de Daniela Christiansson".

Sobre su encuentro en un boliche, detalló: "No me interesa estar con un hombre comprometido. Él me aseguró que estaba terminando su relación y me ilusioné con la idea de que pudiera cerrar esa etapa y empezar algo conmigo. En Enero (el boliche) nos vimos en persona y todos los días me mandaba mensajes saludándome con un ‘buen día, bonita’. Había una atracción mutua".

Martínez también dejó en claro que tiene pruebas de todo lo que dice: "Tengo videos, capturas de pantalla. No estoy buscando fama con esto, de hecho, es la primera vez que hablo y ya pasaron varios días desde que todo esto se hizo público".

Por último, reveló una conversación en la que Maxi López mencionó a Eugenia "la China" Suárez: "Él me confió detalles de su relación con la China. No creo que haya mentido sobre ella, ¿para qué lo haría? En un momento, en broma, le dije ‘te voy a volver loco como la China a Mauro (Icardi)’ y él me respondió con un comentario que me sorprendió, porque lo dijo de la nada".

amante maxi lopez