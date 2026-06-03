HBO Max: la película protagonizada por Johnny Depp que es un éxito por su trama basada en una historia real

El protagonista realiza un acuerdo con el FBI para ayudar a combatir a una familia mafiosa rival, pero esa alianza termina permitiéndole aumentar todavía más su influencia.

La película muestra cómo esta relación entre el crimen organizado y las autoridades desencadena una serie de conflictos, violencia y secretos que marcaron la historia criminal estadounidense.

El tráiler de Black Mass adelanta la impactante transformación de Johnny Depp para interpretar a Whitey Bulger y muestra una historia atravesada por el poder, la ambición y el crimen. La película disponible en HBO Max continúa siendo una de las actuaciones más destacadas del actor gracias a su oscuro e intenso personaje

Reparto de Black Mass

El elenco de Black Mass está compuesto por grandes figuras de Hollywood:

Johnny Depp

Dakota Johnson

Benedict Cumberbatch

Joel Edgerton

Juno Temple

Corey Stoll

Kevin Bacon

Adam Scott

Jesse Plemons

Tráiler de Black Mass