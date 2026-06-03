HBO Max: la película protagonizada por Johnny Depp que es un éxito por su trama basada en una historia real
Una película policial que muestra una de las historias criminales más impactantes de Estados Unidos.
El catálogo de HBO Max cuenta con una gran variedad de películas reconocidas por la crítica y los fanáticos del cine. Entre ellas aparece una producción basada en hechos reales que tiene como protagonista a un irreconocible Johnny Depp
En esta producción, el actor sorprende con una transformación física y una interpretación completamente diferente a otros personajes de su carrera. La película dirigida por Scott Cooper relata la vida de un peligroso criminal que logró construir un enorme poder mientras mantenía una inesperada relación con las autoridades.
Con una trama cargada de tensión, crimen y traiciones, esta historia disponible en HBO Max se convirtió en una opción ideal para quienes disfrutan las películas sobre mafias y casos reales.
De qué trata Black Mass
Black Mass cuenta la historia de Whitey Bulger, uno de los criminales más conocidos de Boston y un hombre que llegó a formar parte de la lista de los fugitivos más buscados por el FBI.
Durante años, Bulger lideró una organización vinculada al crimen, involucrada en actividades como extorsiones, tráfico y diferentes negocios ilegales. Sin embargo, su historia tuvo un giro inesperado cuando comenzó a colaborar como informante.
El protagonista realiza un acuerdo con el FBI para ayudar a combatir a una familia mafiosa rival, pero esa alianza termina permitiéndole aumentar todavía más su influencia.
La película muestra cómo esta relación entre el crimen organizado y las autoridades desencadena una serie de conflictos, violencia y secretos que marcaron la historia criminal estadounidense.
El tráiler de Black Mass adelanta la impactante transformación de Johnny Depp para interpretar a Whitey Bulger y muestra una historia atravesada por el poder, la ambición y el crimen. La película disponible en HBO Max continúa siendo una de las actuaciones más destacadas del actor gracias a su oscuro e intenso personaje
Reparto de Black Mass
El elenco de Black Mass está compuesto por grandes figuras de Hollywood:
- Johnny Depp
- Dakota Johnson
- Benedict Cumberbatch
- Joel Edgerton
- Juno Temple
- Corey Stoll
- Kevin Bacon
- Adam Scott
- Jesse Plemons
Tráiler de Black Mass
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