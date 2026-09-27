Luis Ventura reveló cómo fueron los últimos minutos de Oscar González Oro antes de su muerte

Una profunda tristeza sacudió al ambiente periodístico tras confirmarse la partida de Oscar González Oro, quien se encontraba radicado en Punta del Este, Uruguay, al momento de su fallecimiento. A pesar de que la noticia de su muerte este viernes por la tarde generó una enorme conmoción en la opinión pública debido a lo inesperado del desenlace, trascendió que el emblemático locutor atravesaba un complejo cuadro médico que había empeorado drásticamente durante sus últimos días, situación que su entorno optó por resguardar en estricta reserva por respeto a su figura.