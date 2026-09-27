Luis Ventura reveló cómo fueron los últimos minutos de Oscar González Oro antes de su muerte
El artista falleció a los 74 años en Punta del Este y, ahora, el periodista reveló cómo fueron sus últimos minutos impactando a los fans.
Una profunda tristeza sacudió al ambiente periodístico tras confirmarse la partida de Oscar González Oro, quien se encontraba radicado en Punta del Este, Uruguay, al momento de su fallecimiento. A pesar de que la noticia de su muerte este viernes por la tarde generó una enorme conmoción en la opinión pública debido a lo inesperado del desenlace, trascendió que el emblemático locutor atravesaba un complejo cuadro médico que había empeorado drásticamente durante sus últimos días, situación que su entorno optó por resguardar en estricta reserva por respeto a su figura.
Ante la conmoción generalizada, el periodista Gustavo Descalzi, amigo cercano del comunicador, rompió el silencio en el programa "Secretos Verdaderos", emitido por la pantalla de América TV.
En diálogo con Luis Ventura, el corresponsal detalló cómo fueron los días previos del querido locutor y reveló el motivo por el cual prefirió no reaparecer públicamente en los medios de comunicación: "Les quiero contar que hablé con él hace menos de un mes. Le habíamos mandado un mensaje por parte de la producción para ver si podíamos tenerlo en vivo para su programa con Marina Calabró y él me dijo: 'No quiero que me vean así'".
Profundizando sobre el deterioro físico del referente radial, Descalzi reconstruyó el último encuentro presencial que mantuvo con él en territorio uruguayo y explicó los motivos por los cuales el círculo íntimo decidió no divulgar la gravedad de su estado de salud: "Es así que lo vi la última vez parado en la puerta de su casa, muy delgado, con problemas para caminar y para comunicarse conmigo. No fue tan inesperado para mí; habíamos guardado silencio con un grupo de personas que sabíamos cuál era la situación del querido "Negrito"".
Asimismo, el profesional de la información precisó que el Negro atravesaba su cotidianeidad en soledad, únicamente acompañado por el personal a cargo de su asistencia personal. Para concluir su desgarrador testimonio sobre el desenlace del histórico presentador, el cronista lamentó la pérdida de su allegado e hizo pública la última voluntad expresada por el locutor antes de morir.
"Él esperaba el final, pidió un café, se sentó y fue lo último que dijo. Lamento mucho, era un tipazo y tenía mucho para dar. En el último tiempo lo sentí entregado", cerró.
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