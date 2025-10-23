La amiga más cercana de Lourdes Fernández lanzó una cruda advertencia: "Está con el golpeador"
La productora que la asistió tras una noche de violencia reveló estremecedores detalles sobre el presente de Lourdes Fernández y denunció amenazas por parte del agresor.
La preocupación por el paradero y la integridad de Lourdes Fernández –conocida popularmente como Lowrdez, una de las voces emblemáticas de Bandana– escaló en las últimas horas y encendió alarmas tanto en su entorno íntimo como en el mundo del espectáculo. Mientras su familia intentaba dar con ella y los medios replicaban cada dato disponible, una de las personas más cercanas a la artista rompió el silencio con un testimonio que no hizo más que acrecentar el temor por su situación.
Se trata de Ioja, productora y amiga de confianza de la cantante, quien reveló un panorama estremecedor sobre lo que está viviendo la exintegrante de la exitosa girlband pop. La amiga de Lowrdez no dudó en señalar con nombre y apellido a quien considera responsable del calvario que atraviesa la artista.
En declaraciones que rápidamente generaron repercusión en redes y portales, expresó sin medias tintas: “Estoy muy angustiada porque está con el golpeador en su casa”, refiriéndose directamente a Leandro García Gómez, con quien Lourdes mantuvo una relación conflictiva y al que ya había denunciado por episodios de violencia de género.
La denuncia previa contra el hombre había sido conocida meses atrás, en un contexto de creciente visibilización de casos vinculados a violencia machista dentro del ambiente artístico. El relato de Ioja cobró aún más dramatismo al sumar un dato que puso en evidencia el nivel de intimidación que, según ella, ejerce García Gómez. La productora detalló que “Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante”, dejando entrever que el conflicto ya trascendió el vínculo de pareja y alcanzó a su círculo cercano.
En un tramo especialmente crudo de su testimonio, la amiga relató situaciones que dan cuenta de la gravedad del cuadro que habría atravesado Lowrdez. Según recordó, “Ella trató de zafar, la golpeó un montón. Vino a mi casa a dormir porque le había pegado en las costillas y no se podía mover. (...) Se suponía que no iba a regresar, pero bueno, cayó de nuevo, fue a la casa del golpeador. Y ahora está ahí“, remarcó, visiblemente afectada.
Sus palabras se alinean con una problemática frecuente entre víctimas de violencia de género: el ciclo de ruptura y retorno forzado o emocionalmente condicionado, tema sobre el que especialistas advierten que suele repetirse hasta que la persona logra un acompañamiento psicológico, familiar e institucional sólido.
La pregunta que muchos se hacen desde que se difundió la noticia es por qué Lourdes no aparece frente a las autoridades pese a los operativos en marcha. Ioja aportó una explicación sobre lo ocurrido durante un procedimiento policial que habría dejado a todos desconcertados. Según relató, “lo que pasa es que cuando entró la policía, ella se fue para la terraza. Por eso no la vieron”, sugiriendo que la artista habría intentado evitar un nuevo enfrentamiento o episodio que pudiera agravar su situación.
El testimonio continuó con un dato que impactó profundamente: la productora aseguró haber visto imágenes enviadas por Lourdes al grupo de sus excompañeras de Bandana, donde se reflejarían las secuelas físicas de las agresiones denunciadas. “Yo vi el video que ella mandó a las chicas de bandana y tiene todos los pómulos moretoneados. Ella tenía la cabeza totalmente golpeada. (...) Yo considero como amiga que ella está corriendo un peligro estando con esa persona, ese psicópata”, sentenció.
