La amiga más cercana de Lourdes Fernández lanzó una cruda advertencia: "Está con el golpeador"

Sus palabras se alinean con una problemática frecuente entre víctimas de violencia de género: el ciclo de ruptura y retorno forzado o emocionalmente condicionado, tema sobre el que especialistas advierten que suele repetirse hasta que la persona logra un acompañamiento psicológico, familiar e institucional sólido.

La pregunta que muchos se hacen desde que se difundió la noticia es por qué Lourdes no aparece frente a las autoridades pese a los operativos en marcha. Ioja aportó una explicación sobre lo ocurrido durante un procedimiento policial que habría dejado a todos desconcertados. Según relató, “lo que pasa es que cuando entró la policía, ella se fue para la terraza. Por eso no la vieron”, sugiriendo que la artista habría intentado evitar un nuevo enfrentamiento o episodio que pudiera agravar su situación.

El testimonio continuó con un dato que impactó profundamente: la productora aseguró haber visto imágenes enviadas por Lourdes al grupo de sus excompañeras de Bandana, donde se reflejarían las secuelas físicas de las agresiones denunciadas. “Yo vi el video que ella mandó a las chicas de bandana y tiene todos los pómulos moretoneados. Ella tenía la cabeza totalmente golpeada. (...) Yo considero como amiga que ella está corriendo un peligro estando con esa persona, ese psicópata”, sentenció.