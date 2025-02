La angustia de Dalma Maradona al hablar del juicio por la muerte de su papá

"La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente... Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad...", sentenció.

Ya sin poder contener las lágrimas, agregó: "Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada. Nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado, obvio, pero bueno...".

Al verla quebrada, el resto de los integrantes del programa la abrazaron y remarcaron el apoyo que tiene la familia Maradona por parte de la gente en esta difícil situación.

"Yo siento el amor de la gente y se que no somos las únicas que estamos en esto, pero igual es difícil. Podes estar con una multitud, lo que sea, pero una gente pone una guita y vos desaparecer del mapa", respondió ella y admitió: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él”.

Muerte de Diego Maradona: el juicio contra la enfermera será en la segunda mitad del año

El juicio contra la enfermera Gisella Dahiana Madrid por su rol en la muerte de Diego Maradona será realizado en la segunda mitad del año, mientras que el proceso judicial contra los demás acusados comenzará el 11 de marzo en los Tribunales de San Isidro.

Madrid está imputada por "homicidio con dolo eventual" por haber sido la enfermera de turno aquel 25 de noviembre de 2020, cuando Diego Maradona murió mientras se encontraba en una internación domiciliaria en una casa que había alquilado en un barrio cerrado de Tigre tras una operación realizada por el neurocirujano Leopoldo Luque.

Durante los últimos días de Maradona hubo varios profesionales de la salud en su órbita, como Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz; el jefe de enfermeros, Mariano Ariel Perroni; la gerenta de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical, llamada Nancy Edith Forlini; y Pedro Pablo Di Spagna, el médico clínico que había sido contratado para hacer el seguimiento de la internación domiciliaria.

Ahora, todos esos profesionales están acusados de "homicidio con dolo eventual".

La hipótesis de la fiscalía es que el trato del equipo médico al capitán de la Selección argentina fue "deficiente, temerario e indiferente", luego de que se lo operara de urgencia en la Clínica Olivos por un hematoma subdural, el 3 de noviembre de 2020.

El abogado de Madrid, Rodolfo Baqué, había solicitado que el juicio contra la enfermera se realizara a la par del otro, pero recién el 10 de julio se hará una audiencia preliminar por su causa, a partir de la cual se fijará la fecha de inicio de su propio debate.

"Se fijó esa audiencia porque del 11 de marzo a los primeros días de julio se va a llevar a cabo el otro juicio y no quieren que coincidan", señalaron desde la oficina de Baqué.