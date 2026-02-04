Escándalo con Fátima Florez tras la suspensión de un evento LGBTQ+ por mostrarse con Javier Milei: su descargo

La palabra de Fátima Florez

Consultada por el tema en LAM, Fátima Florez dio su versión y aseguró sentirse respaldada por el público LGBT. “Yo hace muchos años tengo la bendición de ser la reina de la comunidad gay, que me eligen acá año a año que vengo a hacer temporadas”, afirmó. Además, remarcó: “Siempre me coronan y me distinguen que para mí es una distinción enorme, hermosa y la llevo con orgullo”.

Sobre lo ocurrido esta temporada, insistió: “Un año más que me eligen, también a (Marcelo) Polino, somos embajadores de la comunidad y realmente es un honor”. No obstante, sorprendió al dar una versión distinta a la del comunicado oficial y aseguró que el evento no estaría cancelado, sino que cambiaría de sede. “Creo que lo vamos a hacer acá, en el teatro, posiblemente sea acá como fue el último año”, señaló, en referencia al Teatro Roxy, donde presenta Fátima Universal.

Finalmente, cerró con una reflexión personal: “Lo importante es que me elijan, que me sientan parte de…, pertenecer y que me den ese lugar hermoso, es con honor y con orgullo”.