Escándalo con Fátima Florez tras la suspensión de un evento LGBTQ+ por mostrarse con Javier Milei: su descargo
Una histórica fiesta de la noche marplatense decidió dar marcha atrás con la coronación de la humorista como embajadora.
Un nuevo foco de controversia volvió a poner en el centro de la escena a Fátima Florez y, de manera indirecta, al presidente Javier Milei. En las últimas horas, una reconocida fiesta LGBTQ+ de Mar del Plata resolvió suspender un evento en el que la artista iba a ser distinguida como embajadora, tras recibir cuestionamientos por su relación pasada con el mandatario y por sus declaraciones públicas en torno a la diversidad.
El trasfondo del conflicto remite a enero de 2025, cuando Milei, durante su discurso en el Foro Económico de Davos, afirmó que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, palabras que generaron un fuerte rechazo dentro de la comunidad LGBT. Un año después, ese antecedente volvió a salir a la luz cuando se anunció que Florez sería reconocida como embajadora de una disco alternativa de “La Feliz”, distinción que también alcanzaría al periodista Marcelo Polino.
Ante las críticas del público, los organizadores del evento difundieron un comunicado en redes sociales informando que la celebración prevista para el viernes 6 de febrero quedaba suspendida. En el texto remarcaron: “Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTQ+ durante más de 30 años. Esa historia y ese vínculo son el eje de todo lo que hacemos”. Luego confirmaron la decisión: “Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO”.
Desde la organización también buscaron despegarse de cualquier lectura partidaria. “Éxtasis no tiene afiliación ni lineamiento político. Nunca fue ni será un espacio partidario”, explicaron, y sumaron: “Para nosotros, el boliche es un lugar de encuentro, arte y expresión, donde cada persona puede ser quien es, sin etiquetas ni bajadas de línea”. Sobre la elección de la actriz, aclararon: “La invitación a Fátima Florez fue pensada exclusivamente desde lo artístico… En ningún momento fue considerada ni presentada desde una lectura política, ni asociada a vínculos personales”.
Sin embargo, el comunicado también reconoció el malestar generado: “Sabemos que esta situación generó malestar en parte de nuestra comunidad y, priorizando el cuidado del espacio, el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre y también la seguridad y el bienestar de la artista, decidimos suspender el evento”. Y cerraron reafirmando su postura: “Éxtasis seguirá siendo un lugar abierto, plural y seguro… siempre desde el respeto”.
La palabra de Fátima Florez
Consultada por el tema en LAM, Fátima Florez dio su versión y aseguró sentirse respaldada por el público LGBT. “Yo hace muchos años tengo la bendición de ser la reina de la comunidad gay, que me eligen acá año a año que vengo a hacer temporadas”, afirmó. Además, remarcó: “Siempre me coronan y me distinguen que para mí es una distinción enorme, hermosa y la llevo con orgullo”.
Sobre lo ocurrido esta temporada, insistió: “Un año más que me eligen, también a (Marcelo) Polino, somos embajadores de la comunidad y realmente es un honor”. No obstante, sorprendió al dar una versión distinta a la del comunicado oficial y aseguró que el evento no estaría cancelado, sino que cambiaría de sede. “Creo que lo vamos a hacer acá, en el teatro, posiblemente sea acá como fue el último año”, señaló, en referencia al Teatro Roxy, donde presenta Fátima Universal.
Finalmente, cerró con una reflexión personal: “Lo importante es que me elijan, que me sientan parte de…, pertenecer y que me den ese lugar hermoso, es con honor y con orgullo”.
