La angustia de Mirtha Legrand al recordar a Alejandra Darín tras su muerte: "Perdón"

"Sí, mi hermana", respondió el artista. En ese momento, La Chiqui no pudo contener las lágrimas. "Ya está, ya está en el cielo. Ay, me emociono... Perdón”, alcanzó a decir entre lágrimas.

"Yo la conocí muy poco pero lo poco que la conocí era amorosa", agregó la conductora al hablar de la actriz.

A esto, se sumó Andrea Pietra, amiga de Alejandra Darín presente en la mesa, y destacó: "Dejó la orden que la recordemos con alegría, ella promovía celebrar todo el tiempo es nuestra obligación recordarla así".

Alejandra Darín fue presidenta de la Asociación Argentina de Actores y reconocida por su compromiso con los derechos del colectivo artístico y contaba con más de cincuenta años de trayectoria en el medio.

Ricardo Darín, contra Javier Milei y Luis Caputo por los "dólares colchón": "¿De quién hablan?"

En la noche de este sábado, Mirtha Legrand recibió en su mesa a cinco de los muchos actores que hicieron posible "El Eternauta", la serie que se convirtió en un éxito mundial en Netflix. Entre ellos, estuvieron Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto y Ariel Staltari.

Si bien la charla en la "mesaza" apuntó mayoritariamente hacia las excelentes críticas que recibió la producción argentina, la conductora no dudó en preguntarle al protagonista de la ficción por cómo veía al país en términos político-económicos. Ante esto, Darín eligió la ironía para expresar su parece: "Fantástico, lo veo muy bien", comenzó indicando.

Seguidamente, disparó contra la gestión de Javier Milei y las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo: "Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", comentó.

Y agregó, ahora con total seriedad: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando".