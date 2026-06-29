La atrapante película protagonizada por Denzel Washington que causa furor en Disney
Uno de los mejores actores de películas de acción es la figura principal de un film que te pondrá muy nervioso.
Disney Plus tiene la película de acción con Denzel Washington que te impactará, se trata de Estado de sitio.
Este filme creo que refleja muy bien un problema que sigue latente y también hace una crítica a una situación que perfectamente podría darse así como al uso de la tortura para sacar información. Es una película con la que se mantiene el interés durante todo momento y con un final inesperado. Recomendable.
De qué trata Estado de sitio
Tras el secuestro de un líder religioso musulmán por tropas norteamericanas, Nueva York se convierte en el objetivo de una serie de atentados terroristas. Anthony Hubbard, el director del equipo antiterrorista del FBI, y la agente de la CIA Elise Kraft serán los encargados de intentar acabar con la organización criminal.
La explosión de un concurrido autobús en Brooklyn marca el comienzo de una campaña de terror en las calles de Nueva York. Ahora el agente especial del FBI Anthony Hub Hubbard (Denzel Washington) y el general del ejército estadounidense William Devereaux (Bruce Willis) deberán averiguar quién es el responsable.
El peligro es explosivo a cada paso cuando se disponen a conducir una guerra sin cuartel contra una banda implacable de terroristas.
Reparto de Estado de sitio
- Denzel Washington
- Tony Shalhoub
- Annette Benning
- Bruce Willis
- Lance Reddick
- Sami Bouajila
- Mark Valley
Tráiler de Estado de sitio
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