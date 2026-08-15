La Vela Puerca y Las Pelotas se presentan en Noches Capitales: todo lo que tenés que saber

Luego, el 21 de noviembre, será la noche protagonizada por La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, en una de las fechas más esperadas del ciclo.

El cierre llegará el 5 de diciembre con Serú Girán por Lebón y Aznar. David Lebón y Pedro Aznar llevarán por primera vez este espectáculo a La Plata para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas de la banda que marcó la historia del rock argentino.

Cómo comprar las entradas para La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati

La venta general de entradas comienza el viernes 14 de agosto a las 12, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Las entradas estarán disponibles a través de Livepass.