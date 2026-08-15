La Vela Puerca y Las Pelotas se presentan en Noches Capitales: todo lo que tenés que saber
El ciclo que reúne a grandes figuras de la música argentina y rioplatense sumó una nueva fecha para el 21 de noviembre en el Hipódromo de La Plata
A un mes del comienzo de una nueva edición de Noches Capitales, el ciclo que transforma al Hipódromo de La Plata en un escenario a cielo abierto continúa sumando grandes nombres a su programación. La nueva fecha tendrá como protagonistas a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, quienes se presentarán el 21 de noviembre.
La jornada reunirá a dos bandas fundamentales del rock rioplatense, que recorrerán sus canciones más emblemáticas junto con la potencia de una de las artistas más destacadas de la nueva generación. Será una noche pensada para reencontrarse con clásicos que atravesaron generaciones y también descubrir nuevos sonidos.
Todos los shows de Noches Capitales 2026
La edición 2026 de Noches Capitales comenzará el 12 de septiembre con Las Pastillas del Abuelo, que llevarán al Hipódromo de La Plata su combinación de rock, reggae y esencia rioplatense.
Una semana después, el 19 de septiembre, será el turno de Diego Torres, quien regresará a La Plata después de siete años para reencontrarse con su público en una presentación al aire libre.
La programación continuará el 14 de noviembre con Babasónicos, que llegará con las canciones de Cuerpos, Vol. 1 y una puesta especialmente preparada para la ocasión.
Luego, el 21 de noviembre, será la noche protagonizada por La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, en una de las fechas más esperadas del ciclo.
El cierre llegará el 5 de diciembre con Serú Girán por Lebón y Aznar. David Lebón y Pedro Aznar llevarán por primera vez este espectáculo a La Plata para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas de la banda que marcó la historia del rock argentino.
Cómo comprar las entradas para La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati
La venta general de entradas comienza el viernes 14 de agosto a las 12, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Las entradas estarán disponibles a través de Livepass.
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