Romina Gaetani habló tras las declaraciones de su ex: "Hace siete meses que..."
Romina Gaetani habló con Primicias Ya tras los dichos de su ex, Luis Cavanagh, en LAM, en el marco de una denuncia por violencia de género.
Romina Gaetani decidió referirse públicamente a la declaración indagatoria de su expareja, Luis Cavanagh, quien esta semana acudió a la Justicia para dar su versión y negar la denuncia por violencia de género presentada por la actriz.
En una entrevista con PrimiciasYa (América TV), Gaetani dejó clara su postura frente a las declaraciones que el empresario realizó en LAM y aseguró que no tiene intención de involucrarse en el intercambio mediático.
"No me interesa que me relaten lo que esta persona dijo ayer en LAM", manifestó la actriz.
Durante la charla, también hizo hincapié en el tiempo que lleva transcurriendo desde que realizó la denuncia y en el proceso que debió afrontar desde entonces. "Hace muy poco que pasó todo. Hace siete meses que denuncié lo que pasó", señaló.
Gaetani recordó además los primeros meses posteriores a la presentación judicial y el contacto permanente que mantuvo con las autoridades. "En la Justicia siempre me puse a disposición desde el 28 de diciembre. Todo enero y febrero fue más estar en contacto con la Policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía", relató.
En relación con las medidas adoptadas para protegerla, la actriz destacó el acompañamiento recibido durante este período. "Agradezco que se hayan puesto a disposición. Desde ponerme un oficial en la puerta de mi casa o estar atentos a renovarme cada tres meses el botón antipánico y la perimetral", expresó.
Por último, Gaetani se refirió al hecho de que Cavanagh haya sido citado a declaración indagatoria y lo interpretó como una señal favorable para su presentación judicial. "Que le hayan tomado declaración indagatoria implican que me apoyan, me acompañan y creen en la denuncia que hice", cerró.
La versión de Luis Cavanagh sobre el episodio denunciado
En paralelo, Luis Cavanagh brindó su testimonio en LAM y presentó una versión diferente de los hechos denunciados por Gaetani. Al recordar lo ocurrido durante la relación, afirmó: "En 2024 le corté. Ella se puso muy difícil, empezó a tener ataques de ira. Cuando se enojó, me quiso romper dos sillazos en la cabeza, solo que los esquivé. Me pegó un cachetazo y se fue".
El empresario también intentó explicar cómo eran esos cambios de comportamiento que, según aseguró, no lograba comprender. "De repente le saltaba la chapa y no sé bien por qué. El ataque de ira fue cuando le dije chau, se enojaba, no dormía bien".
Al profundizar específicamente en el episodio que terminó vinculado con la denuncia, Cavanagh aseguró que habría visto el vehículo de Gaetani circulando varias veces frente a su vivienda. Luego relató cómo, según su versión, se desarrolló la situación dentro de la propiedad: "Empezó a golpear una ventana con mucha fuerza, bajé porque va a romper el vidrio. No me imaginé que iba a pasar lo de las sillas".
Sobre el momento de mayor tensión, el empresario continuó con su relato: "Me discute algo y me dice: '¿Querés que te pegue?', y va y agarra las sillas. En vez de pegarme, quiere romper un ventanal. Le logro sacar la silla y se caen los vidrios. No podía dejar que me pegara ni en la cabeza ni en el vidrio. Le bajo la silla y me la quiere partir. Me tira una piña, le agarro la mano, la puerta había quedado abierta y digo: 'La saco para afuera'. Cuando está llegando afuera, se tira al piso".
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