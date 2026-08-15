Romina Gaetani habló tras las declaraciones de su ex: "Hace siete meses que..."

En relación con las medidas adoptadas para protegerla, la actriz destacó el acompañamiento recibido durante este período. "Agradezco que se hayan puesto a disposición. Desde ponerme un oficial en la puerta de mi casa o estar atentos a renovarme cada tres meses el botón antipánico y la perimetral", expresó.

Por último, Gaetani se refirió al hecho de que Cavanagh haya sido citado a declaración indagatoria y lo interpretó como una señal favorable para su presentación judicial. "Que le hayan tomado declaración indagatoria implican que me apoyan, me acompañan y creen en la denuncia que hice", cerró.

La versión de Luis Cavanagh sobre el episodio denunciado

En paralelo, Luis Cavanagh brindó su testimonio en LAM y presentó una versión diferente de los hechos denunciados por Gaetani. Al recordar lo ocurrido durante la relación, afirmó: "En 2024 le corté. Ella se puso muy difícil, empezó a tener ataques de ira. Cuando se enojó, me quiso romper dos sillazos en la cabeza, solo que los esquivé. Me pegó un cachetazo y se fue".

El empresario también intentó explicar cómo eran esos cambios de comportamiento que, según aseguró, no lograba comprender. "De repente le saltaba la chapa y no sé bien por qué. El ataque de ira fue cuando le dije chau, se enojaba, no dormía bien".

Al profundizar específicamente en el episodio que terminó vinculado con la denuncia, Cavanagh aseguró que habría visto el vehículo de Gaetani circulando varias veces frente a su vivienda. Luego relató cómo, según su versión, se desarrolló la situación dentro de la propiedad: "Empezó a golpear una ventana con mucha fuerza, bajé porque va a romper el vidrio. No me imaginé que iba a pasar lo de las sillas".

Sobre el momento de mayor tensión, el empresario continuó con su relato: "Me discute algo y me dice: '¿Querés que te pegue?', y va y agarra las sillas. En vez de pegarme, quiere romper un ventanal. Le logro sacar la silla y se caen los vidrios. No podía dejar que me pegara ni en la cabeza ni en el vidrio. Le bajo la silla y me la quiere partir. Me tira una piña, le agarro la mano, la puerta había quedado abierta y digo: 'La saco para afuera'. Cuando está llegando afuera, se tira al piso".