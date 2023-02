Más bajas en TN y El Trece: por qué se va La Beba

“Hoy no sé si quiero conducir, si quiero estar en la calle, si hago un casting y termino actuando, quiero estar en paz. Lo principal es no traicionarme, lo que quiero es no traicionarme, luché mucho por estar en el programa, siempre quiero estar en el lugar que me haga más feliz, y para saberlo es probar varias cosas, la vida es experiencia”, consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Al tiempo que aclaró que “esto no es abandonar la noticia, me gusta el formato, la información, la noticia, me gusta y me hace sentir una responsabilidad emocionante a la hora de comunicar, pero necesito cambiar”.

Para cerrar, explicó que “me gusta tener por delante un lienzo en blanco”. “Es emocionante responsabilizarme de mi vida, de poder tomar decisiones, sé que es un privilegio y elijo aprovecharlo”, finalizó.

Otras renuncias en TN y El Trece

La salida de Eleonora Pérez Caressi no es la única de renombre en los últimos tiempos en TN y El Trece. Quizás la más fuerte fue la inesperada renuncia de Diego Leuco a Telenoche, que arrastró también la salida de Luciana Geuna y la necesidad de buscar una nueva dupla.

En otra salida fuerte, quien se fue tanto del Trece como de TN fue el Bebe Contepomi, dejando a la señal sin las dos caras fuertes que tuvo durante años en materia de música.