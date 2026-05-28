Stephanie Demner denunció a su ecografista y Sofi Pachano contó que vivió una situación similar

La reacción de Sofi Pachano y su fuerte postura

El descargo de Stephanie generó múltiples comentarios en redes, aunque uno de los que más repercusión tuvo fue el de Sofi Pachano. La actriz e influencer aseguró que atravesó una experiencia muy similar durante su embarazo.

Según contó, luego de realizarse un estudio genético en la semana 10, periodistas comenzaron a contactarla al día siguiente. “Mi opinión es que la escraches en el centro si sabés quién es, y si pierde su trabajo, lo lamento. Es culpa de ella”, escribió tajante.

Además, Pachano recordó que en aquel momento habló con la gerenta del centro médico, quien señaló a una empleada de recepción como responsable de la filtración. Sin embargo, Sofi aseguró que nunca creyó en esa explicación y descartó que otra paciente pudiera haber estado involucrada.

Para cerrar, dejó una reflexión que rápidamente se viralizó en redes: “Estas cosas solo pasan en Argentina”.