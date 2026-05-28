Stephanie Demner denunció a su ecografista y Sofi Pachano contó que vivió una situación similar
La influencer relató en redes el difícil episodio que atravesó en su segundo embarazo tras una situación con una profesional de la salud. Sofi Pachano reaccionó al video y compartió su experiencia.
Stephanie Demner decidió compartir en sus redes una situación que vivió durante su segundo embarazo y que definió como algo que “está mal por donde lo mires”. La influencer contó que una ecografista del centro médico donde se atendía habría filtrado la noticia a Ángel de Brito antes de que ella misma pudiera comunicarla públicamente.
Tal como relató, el embarazo todavía era un secreto reservado a su círculo íntimo y a algunas personas de su equipo laboral. Según explicó, muchas mujeres esperan a cumplir las 12 semanas para hacer el anuncio debido a que durante el primer trimestre existe un mayor riesgo de pérdida.
El mensaje de Ángel de Brito que la sorprendió
La situación tomó otro rumbo la noche en la que Stephanie asistió a una ecografía de control. Apenas regresó a su casa, recibió un mensaje del conductor preguntándole: “¿Estás embarazada?”.
Intrigada por cómo había obtenido esa información, Demner le consultó directamente y Ángel le envió el perfil de Instagram de la persona que le había avisado. Fue entonces cuando identificó que se trataba de la ecografista del mismo centro médico donde acababa de realizarse el estudio.
La reacción de Sofi Pachano y su fuerte postura
El descargo de Stephanie generó múltiples comentarios en redes, aunque uno de los que más repercusión tuvo fue el de Sofi Pachano. La actriz e influencer aseguró que atravesó una experiencia muy similar durante su embarazo.
Según contó, luego de realizarse un estudio genético en la semana 10, periodistas comenzaron a contactarla al día siguiente. “Mi opinión es que la escraches en el centro si sabés quién es, y si pierde su trabajo, lo lamento. Es culpa de ella”, escribió tajante.
Además, Pachano recordó que en aquel momento habló con la gerenta del centro médico, quien señaló a una empleada de recepción como responsable de la filtración. Sin embargo, Sofi aseguró que nunca creyó en esa explicación y descartó que otra paciente pudiera haber estado involucrada.
Para cerrar, dejó una reflexión que rápidamente se viralizó en redes: “Estas cosas solo pasan en Argentina”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario